El balance de Alejandro Restrepo

El entrenador colombiano llegó a inicio de año como una apuesta por parte de la Gerencia Deportiva conformada, en aquel entonces, por Néstor Bonillo y Bruno Marioni. A las semanas, Bonillo parte a Chile para ser parte del comando técnico de Ricardo Gareca y dejó el puesto de Director de Fútbol Profesional a Marioni, quien se encargaría en adelante de todas las contrataciones en Alianza Lima.

El perfil con el que llegó Restrepo era el de un entrenador moderno, con un estilo de juego determinado y propositivo. De hecho, Alianza Lima significaría su primera experiencia dirigiendo fuera de Colombia, pues con anterioridad había estado a cargo de Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Con este último club, llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores en 2023 y esto significaba un valor agregado para Alianza Lima a puertas de disputar dicho torneo.

En total, Restrepo dirigió 20 partidos en el campeonato local y 6 en Copa Libertadores. En el Torneo Apertura, obtuvo 11 triunfos y 6 derrotas; en el Clausura, dos triunfos y una derrota. En el torneo internacional, cuatro empates y dos derrotas. Es decir, suma un total de 13 victorias, 9 caídas y 4 empates en 26 encuentros: 50% de asertividad en total.

El comunicado de Alianza Lima que confirma la salida de Alejandro Restrepo. (Imagen: Alianza Lima)

Sin duda, más allá de que los resultados en el torneo local podían avalarlo considerando que obtuvo 13 triunfos en 20 partidos, lo clave fue haber perdido ante rivales directos y en partidos determinantes: dos clásicos ante Universitario de Deportes, Sporting Cristal, FBC Melgar, ADT y Cienciano. Todas esas caídas fueron ante equipos con los que se peleaba punto a punto el Torneo Apertura y, esta vez, ante los ‘cremas’, significó un punto de quiebre en la búsqueda del Clausura. De hecho, lo que más se le exigió a Restrepo desde la Gerencia Deportiva en el receso que hubo a mitad de año, fue ganar los partidos clave. Y no pasó el último viernes.

Con dicha advertencia de antemano y la voluntad de dar un paso al costado, Alejandro Restrepo tenía claro que la conducción del equipo involucraba alguna receta que él no ha logrado encontrar. Si bien se vieron mejoras futbolísticas desde su llegada hasta su partida, no se terminó de ver un equipo sea regular en todas las canchas ni ante todos los rivales. Es por eso que, perder el clásico era una muestra más de que, por más de que el proceso se venía dando, los resultados son vitales en un equipo tan demandante. Las buenas intenciones y la paciencia no fueron suficientes para ninguna de las partes.

Por eso, tras culminar el clásico ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental, Restrepo conversó con su comando técnico sobre su decisión de dejar el cargo. Más tarde, le comunicó al mismo plantel y al cuerpo médico sobre su determinación y, por su puesto, el mensaje también llegó a Bruno Marioni en la noche de ayer.

En la mañana del sábado, el entrenador colombiano y su cuerpo técnico asistieron a los entrenamientos en EGB pero únicamente para despedirse del primer equipo y los trabajos estuvieron dirigidos por Diego Ortíz, encargado de la sub-17 ‘blanquiazul’. Desde la Gerencia Deportiva se solucionaron temas contractuales sobre la resolución del contrato de tal manera que ninguno se vea afectado y, por voluntad de ambas partes y un buen consenso, se firmó la salida de Alejandro Restrepo y su comando técnico.

Alejandro Restrepo se fue de Alianza sin ganarle a Universitario y Sporting Cristal.

El futuro de Marioni

El Comercio pudo conocer que la salida de Alejandro Restrepo y su comando técnico no serían los únicos cambios dentro del club victoriano. Otro de los nombres que ha entrado en evaluación para la administración es el de Bruno Marioni como Gerente Deportivo. Sin embargo, es un momento en el que se debe empezar a trabajar en la contratación de un nuevo entrenador y, en caso Marioni no continúe en el cargo, dicha responsabilidad recaería en José Bellina, quien ocupaba dicho cargo hasta la temporada pasada y que hoy es Gerente Deportivo de Divisiones Menores en el club.

Respecto al caso de Bruno Marioni, se conoce que todavía no hay una decisión tomada, se sostendrán reuniones en los próximos días para evaluar su continuidad y, en caso de irse, determinar si sería inmediatamente o a fin de temporada, de acuerdo a lo que consideren conveniente. Cabe recordar que, a la par, todavía se vienen sosteniendo negociaciones para seguir armando el plantel y uno de los nombres en carpeta es Pablo Lavandeira, quien podría llegar a un acuerdo con el club la próxima semana. Mientras tanto, Paolo Guerrero continúa como opción latente hasta que no se desvincule de la Universidad César Vallejo.

Bruno Marioni también saldría del club.

Perfil del nuevo DT

Se conoce que en Alianza Lima se busca un entrenador con experiencia y cuya idea de juego sea versátil. De preferencia, se requiere a un técnico que ya conozca el fútbol nacional y las diversas plazas en las que se compite. Entre los nombres en carpeta se encuentran Cristian Díaz, quien fue entrenador de la Universidad San Martín en el 2015, Mariano Soso, con pasado en Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, y Gabriel Heinze, quien no cuenta con experiencia en el fútbol local, pero que gusta mucho por su amplia experiencia.

Hasta que no se llegue a un acuerdo con el nuevo entrenador, el que estará a cargo de los entrenamientos del primer equipo será Diego Ortíz, entrenador de divisiones menores del club. Asimismo, él estará en el banquillo para el duelo de este martes a las 7:30 pm ante Unión Comercio en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Torneo Clausura.