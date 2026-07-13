Por Marco Quilca León

¿Que hay Mundial? ¿Que es solo un amistoso? Nada le importa al hincha aliancista si se trata del club de sus amores. Fue la respuesta de amor más sincera: Matute lució casi repleto, como si se tratara de una fecha de la Liga 1. Pero el equipo, para el lamento de los casi 25 mil blanquiazules, no contestó de la misma manera: derrota por 2-0 ante el Deportivo Cali de Pedro Gallese que deja muchas dudas de cara al inicio del Torneo Clausura.

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