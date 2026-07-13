¿Que hay Mundial? ¿Que es solo un amistoso? Nada le importa al hincha aliancista si se trata del club de sus amores. Fue la respuesta de amor más sincera: Matute lució casi repleto, como si se tratara de una fecha de la Liga 1. Pero el equipo, para el lamento de los casi 25 mil blanquiazules, no contestó de la misma manera: derrota por 2-0 ante el Deportivo Cali de Pedro Gallese que deja muchas dudas de cara al inicio del Torneo Clausura.

El portero fue ovacionado por todo el estadio cuando salió a calentar y cuando el legendario Lalo Archimbaud -voz oficial del club- lo nomnbró como parte de los titulares visitantes. Muchos pidieron su regreso a la institución.

Fue un domingo atípico desde la alineación aliancista. Sin el lesionado Renzo Garcés, el técnico Pablo Guede mandó un once con una defensa inédita: línea de tres con Marcos Huamán y Mateo Antoni como stopers, y Luis Advíncua como líbero. Lucho, con la cinta de capitán, ha jugado de lateral, extremo, carrilero y hasta de ‘9’ en sus inicios; pero Guede le inventó un nuevo puesto: ser el último hombre.

El entusiasmo del reencuentro después de celebrar el Torneo Apertura se diluyó al primer minuto. Un centro venenoso que hizo dudar a Alejandro Duarte se convirtió en gol visitante luego de que Rodríguez conectara de cabeza. Un 1-0 que cayó como un valdazo de agua helada para un Alianza que no cambió de planes.

Con Pavez y Gaibor en el medio, Gentile y Neyra por las bandas, en el mediocampo; y el tridente Eryc Castillo, Jairo Vélez y Federico Girotti en ataque; Alianza dominó gran parte del encuentro, pero sin profundidad ni creatividad en los últimos metros del campo, una carencia que el hincha se lo hizo saber al equipo.

Un disparo de Girotti al palo y algún otro remate fue la creación de un equipo íntimo que sale de pretemporada, pero dejó una imagen rara, lenta y predecible en ataque.

“El profesor nos tiene acostumbrados a estos cambios”, respondió Alejandro Duarte en conferencia de prensa. Esta vez, el experimento de Guede no funcionó. En el minuto 97, Daniel Giraldo cerró el 2-0 y los hinchas en las tribunas no dudaron en mostrar su descontento. Atrás quedaron las celebraciones por el Apertura, más aún porque el club solo se reforzó con el retorno de un Cristian Neyra que no mostró grandes cosas en el partido, mientras que sus rivales sí han fichado.

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Alianza Lima no pudo contra el Deportivo Cali en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

El encuentro tuvo la ausencia de Paolo Guerrero y Guillermo Viscarra. Este Diario conoció que fue decisión del entrenador no tenerlos nisiquiera en el banco de suplentes por un tema de darles descanso de cara al inicio del Torneo Clausura.

Los íntimos debutarán en el Clausura el domingo 19 de julio a las 7 de la noche en Matute ante Sport Huancayo. El objetivo es claro: ganar el certamen para evitar una final nacional y llevarse el título de la Liga 1. Sin embargo, el partido ante Cali ha dejado más dudas que certezas.

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