Los jugadores de Alianza Lima se encontraron en el estadio Alejandro Villanueva alrededor de las 9 de la mañana. Dos horas después, ya estaban dentro del avión chárter que los llevaría a Ponte Porta, la ciudad brasilera que es frontera con Paraguay. En el vuelo, como es costumbre, también se encontraban algunos hinchas que pagaron el paquete ‘hospitality’ que incluye el viaje junto a la delegación, estadía y entrada al estadio. Como parte de los invitados especiales estuvieron los dos últimos hijos de Paolo Guerrero, quienes a punta de risas y ocurrencias se robaron las miradas de todos durante el vuelo.

Los blanquiazules debutaron con triunfo en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

De frontera a frontera

El vuelo de Lima a Ponte Porta duró, exactamente, tres horas y 15 minutos. El avión chárter de Alianza Lima aterrizó en el aeropuerto de la ciudad que no suele recibir aviones comerciales provenientes de Lima, pero que hizo una gran excepción con la delegación ’íntima’.

Una vez ahí, tanto la delegación como los hinchas que estaban dentro del avión, tuvieron que pasar algunos controles fronterizos y luego tomar un bus hacia Pedro Juan Caballero, ciudad ubicada a apenas 15 minutos de Ponte Porta.

Al no ser una ciudad tan grande, no hubo presencia de hinchas de Alianza Lima que residan en el lugar; sin embargo, sí de muchos que viajaron desde Lima y tomaron la ruta terrestre de Asunción a Pedro Juan Caballero que tiene una duración de cinco horas.

Pese a lo cansado del viaje, Pablo Guede optó por no perder ni un día de entrenamiento y, al no haber podido hacer trabajos esta mañana en Matute, lo hizo en el complejo de Campeones de Amambay donde dispuso el once que, de no mediar inconvenientes, será el que arranque ante Dos de Mayo.

Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

¿Pavez o Chávez?

Ante las bajas de Luis Advíncula y Luis Ramos, el plantel se le hizo más corto aún a Pablo Guede. Según pudimos conocer, haría cambios en todas las líneas respecto de lo que presentó ante Sport

En el arco irá Guillermo Viscarra y la línea de cuatro estará conformada por D’Alessandro Montegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal. En el mediocampo se centra la principal duda: Giafranco Chávez o el recién llegado Esteban Pavez como volante central. Ambos fueron probados.

Alianza Lima confirmó las bajas de Luis Ramos y Luis Advíncula. (Imagen: Alianza Lima)

Como interiores se ubicaron Jairo Vélez junto a Fernando Gaibor, mientras que en el tridente de ataque se consideró a Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Sin embargo, todavía cabe la posibilidad de que Gaspar Gentile sea el que arranque en lugar del volante argentino.

Con esto, el cuadro ‘íntimo’ quedó listo para lo que será su primera presentación en el torneo internacional este miércoles ante Dos de Mayo a las 7:30 pm. Una vez que culmine el encuentro, volarán de vuelta a Lima bajo la misma ruta hecha en el vuelo de ida.

