Minutos antes del pitazo inicial, cuando ambos equipos salieron a calentar, Christian Cueva se encargó de que lo reconocieran: todos sus compañeros vestían una camiseta negra y él se colocó una casaca azul. Lejos de querer pasar desapercibido, el volante nacional hizo trabajos precompetitivos con toda clase de insultos como ruido de fondo, sobre todo los de la tribuna Oriente.

Por eso, una vez que inició el cotejo, cuando tuvo que atravesar toda la cancha de Matute, los insultos y pifias ya no fueron solo desde Oriente, sino de las cuatro tribunas, excepto el pequeño triángulo visitante entre Norte y Oriente para los cerca de 80 hinchas del ‘Papá’. Pero, fiel a su estilo, Cueva conversaba con sus compañeros con una sonrisa en el rostro como si no escuchara lo que notoriamente le gritaban hasta dirigirse a su banquillo.

Christian Cueva le da la victoria a Cienciano frente a Alianza Lima en Matute por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

Metros más allá, Néstor Gorosito tuvo un partido aparte con el juez de línea y Bruno Pérez, el árbitro principal. Esto ya sea posiciones adelantadas no cobradas, faltas, la cartulina amarilla mostrada a Carlos Zambrano que le pareció injusta y, sobre todo, los posibles penales no revisados a Guerrero y Garcés en el último minuto del primer tiempo. Como es su costumbre, su manera de hacer notar su molestia es colocando sus brazos abiertos hacia los lados y, al no ser escuchado por Pérez por la distancia, recurría al juez de línea para hacerle notar su molestia.

Una vez que se pitó el final del primer tiempo, Cueva se traslado hacia los vestuarios y nuevamente fue el objeto de comentarios poco amables de parte de la tribuna oriente. Otro que contaba con la misma suerte era el titular Alexi Gomez, uno de los jugadores que tuvo paso en la temporada infeliz del 2020 en Alianza Lima.

Ya para el segundo tiempo, la molestia de Gorosito con el arbitraje tuvo su punto más álgido con la tarjeta roja a Paolo Guerrero que luego fue anulada tras una revisión en el VAR. Cuando Bruno Perez se dirigio a observar su decision, Gorosito le hizo señas indicandole que le faltaba criterio y el arbitro decidio amonestarlo con una tarjeta amarilla. Con esto, Gorosito ya cuenta con dos amarillas en lo que va del Apertura. La respuesta de la tribuna no se hizo esperar y Pérez se convirtió en el centro de pifias.

Los futbolistas de Alianza Lima pidieron penal en contra de Paolo Guerrero al final del primer tiempo. Mira la jugada aquí.

Alrededor del minuto 70,Cueva ingresó por Luis Benites y las cuatro tribunas le hicieron sentir su antipatía. Esto sumado a la frustración por la poca efectividad del elenco íntimo que no lograba abrir el marcador pese a tener chances bastante claras y ser superior que el visitante.

El tiempo se había cumplido, minuto 97 y una falta de Carlos Zambrano a Baloyes dentro del área erizó la piel de todos los asistentes a Matute. Penal y todo se descontrola.

Zambrano y Guerrero se salieron de sus casillas y Bruno Perez los expulsó. Asimismo, pitó penal en favor de Cienciano y como si se tratara de una ironía, Cueva fue el encargado de patear desde los doce pasos.

Cueva pateó el penal y no celebró euforicamaente, pero señalo hacia el cielo y abrazo a sus compañeros. Antes del disparo, intercambio palabras con Miguel Trauco.

Al término del partido, que tuvo 15 minutos de tiempo adicional y muchas polémicas, Franco Navarro se desconoció y se metió a la cancha para lanzar improperios contra el cuerpo arbitral. No solo contra Bruno Pérez. Por su parte, las tribunas expresaron toda su molestia.

Otro que se fue del campo y luego vio la roja fue el técnico Néstor Gorosito. El partido se le fue de las manos al árbitro y efectivos policiales tuvieron que intervenir para evitar un problema mayor. Primera derrota de Alianza Lima en casa y una nueva jornada heroica para Cueva, que sigue haciendo méritos para ser visto nuevamente como el conductor de la Bicolor.

Un detalle que muy pocos vieron: cuando Guerrero pierde los papeles y se le va encima al árbitro, es Cueva quien intenta detenerlo y le habla para que entre en razón.

Ya en el camerino, Cueva aprovechó la euforia para celebrar como en sus mejores tiempos: sobre una silla, brincando y cantando al ritmo de su himno, el ‘Cervecero’. Como para dejar en claro que el Cuevita de los buenos tiempos está de vuelta. O eso parece.

