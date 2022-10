Eran días difíciles y convulsivos en el barrio de La Victoria. Alianza estaba quinto en el Clausura, lejos de la punta y el sueño del bicampeonato se desvanecía. Pero el grupo entendió rápidamente la idea de Salas y encaminó la marcha para convertirse en ese equipo sólido que sabe jugar y ganar en todas las canchas. El 1-0 ante Ayacucho en el Ciudad de Cumaná, una plaza donde los íntimos no ganaban desde 2018, significó el séptimo triunfo en los últimos ocho partidos (cuatro de manera consecutiva).

Con Hernán Barcos siendo figura en las dos áreas, primero con un gol de cabeza y luego atajando ante la expulsión de Ángelo Campos; el triunfazo en la altura ayacuchana tiene tintes de hazaña y pone al elenco victoriano en la cima del certamen y en una hipotética final directa a falta de una fecha: el domingo, 3 p.m., con Matute reventando, recibirán a ADT.

Alianza es puntero del Clausura cuando hace menos de dos meses parecía todo perdido. Sacó 21 puntos de 24 posibles (solo perdió en Trujillo ante Vallejo), a diferencia de Cristal que sumó 17 unidades; ganó en el Cusco y Ayacucho en dos fechas seguidas; y llegó a los 39 puntos, superando por uno a los rimenses que recibirán a Mannucci en el Gallardo a la misma hora. Y en el acumulado sumó 74 pts. y +31, igualando con Melgar en puntaje pero superándolo por cinco goles de diferencia, lo cual lo coloca en la final de manera directa. Cristal y el cuadro dominó jugarían la semifinal.

“Siento alegría por el resultado, desde mañana pensamos en el siguiente partido, no hemos ganado nada, hemos tenido choques importantes, una buena suma de puntos y nuestra final es el día domingo y sé que con el apoyo de la gente nos irá bien”, dijo Guillermo Salas en conferencia con voz afónica. El Chicho es de esos técnicos que vive los partidos a mil por hora dando indicaciones todo el tiempo y moviéndose de un lado a otro.

Pero no solo eso. Si algo resaltan en los pasillos de Matute es que Salas tiene mucha llegada a los jugadores. Es ídolo blanquiazul que lleva muchos años trabajando en la institución aliancista, casi siempre como asistente técnico del entrenador que asumió. En 2020, en un año duro para el pueblo blanquiazul, le tocó también ser el líder tras la salida de Mario Salas, pero solo estuvo un partido (victoria frente a Melgar) antes de ser sustituido por Daniel Ahmed.

Alianza con Chicho Salas

en el banco - 2022 Resultado vs. C. Stein (V) 2-1 - victoria vs. Melgar (L) 2-0 - victoria vs. San Martín (L) 5-0 - victoria vs. César Vallejo (V) 3-2 - derrota vs. Municipal (L) 4-1 - victoria vs. Cienciano (V) 2-0 - victoria vs. Binacional (L) 2-0 - victoria vs. Ayacucho (V) 1-0 - victoria

El Alianza de Salas en Matute: una máquina

“Sabemos que la institución siempre tiene que salir a proponer, sabemos de los colores que estamos representando y hay mucha responsabilidad del plantel”, señaló Guillermo Salas en conferencia, dejando en claro también su idea futbolística. A pesar de ser cauteloso y buscar la contra cuando juega de visita, el sello del Alianza del Chicho es la agresividad y presión alta, sobre todo si se juega en Matute.

“¡Presionamos alto! ¡Presionamos alto!”, se le escucha decir a él o a Kenji Aparicio, su asistente técnico, en los partidos que ha jugado el elenco íntimo en casa. Más aún si detrás está el soporte de su hinchada que viene llenando el recinto deportivo cada fecha.

En lo que va del Clausura, Alianza, con Salas en el banco, ganó sus cuatro partidos de local: 2-0 a Melgar, 5-0 a San Martín, 4-1 a Municipal y 2-0 a Binacional. Trece goles a favor y solo uno en contra. Además, siete tantos fueron en el primer tiempo y cuatro antes de los primeros diez minutos. El cuadro victoriano, cada vez que el árbitro pita el inicio del encuentro, y luego del increíble recibimiento con fuegos artificiales, humo y demás, sale como una máquina para devorarse al rival. No espera, no mide, no previene. Ataca, busca e insiste.

Alianza de local

con Salas Gol 2-0 vs. Melgar Lavandeira 5′

Barcos 6′ 5-0 vs. San Martín Aguirre 8′

Aldair R. 34′

Lavandeira 59′

Concha 63′

Aguirre 65′ 4-1 vs. Municipal Arley 19′

Barcos 39′

Concha 55′

Miguez 65′ 2-0 vs. Binacional Arley 6′

Barcos 87′

Con las estadísticas a su favor, este domingo enfrentará a un ADT que en lo que va del año solo pudo ganar dos veces jugando de visita: 1-0 a Binacional y 2-1 a Ayacucho. Jugó seis partidos en Lima y todos los perdió.

“Me gustaría afianzar mi carrera como entrenador si no me dan la oportunidad en Alianza”, dijo Salas hace una semana. Un comentario que presiona a la dirigencia. El Chicho quiere dejar de ser el “interino” y para eso está haciendo grandes méritos.





----