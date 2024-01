El pedido de la institución íntima fue la sanción al Monumental, recinto donde se jugará la Noche Crema 2024 este sábado 20 de enero. Entre los argumentos y pruebas contundentes mostrados en las páginas, los blanquiazules esperan que la Comisión actúe con la misma firmeza con la que decidieron el castigo al estadio Alejandro Villanueva por los hechos ocurridos en la final de vuelta de la Liga 1 2023.

En Matute entienden que las infracciones cometidas entre uno y otro estadio no son de la misma magnitud, pero sí va en contra del Reglamento Único de la Liga 1 2023. En ese sentido, creen injusto que se vaya a realizar la Noche Crema en el Monumental y no hayan podido hacer la Noche Blanquiazul en Matute, por lo que tuvieron que mudarse al Nacional (lunes 15 de enero).

Reclamo de Alianza Lima contra el estadio Monumental. / Quilca León Marco Antonio

El reclamo, según nos comentó el presidente de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, Miguel Grau, está en trámite. Sin embargo, señaló que “las sanciones aplican a campeonatos o partidos amistosos que son organizados por la Federación Peruana de Fútbol, nada más” .

“La Comisión no ha dicho que no se pueda hacer la Noche Blanquiazul en Matute, ha dicho claramente que los castigos aplican a campeonatos o amistosos organizados por la FPF”, añadió. Es decir, más allá de si hay o no castigo en contra de la U, la Noche Crema no corre ningún peligro.

Lo llamativo de todo esto es que Alianza Lima pidió hace semanas a la CD-FPF que aclaren el castigo a Matute para saber a ciencia cierta si la Noche Blanquiazul 2024 podría realizarse en su casa. Pero desde la Comisión creyeron que no era necesario hacerlo. De hecho, cuando este Diario se comunicó con la Comisión, el presidente respondió que no podía “declarar con respecto a un caso que está en investigación”, pero que “el castigo está claro”.

No había, entonces, un pronunciamiento oficial. Sin embargo, el último viernes, la Comisión, a través de un documento referido al club íntimo, recién aclaró el pedido. Una carta que en Matute consideran una falta de respeto porque ya tienen todo organizado para que la Noche Blanquiazul se realicé en el estadio Nacional. Y a su vez despeja cualquier duda sobre la Noche Crema: por más que el reclamo de los blanquiazules sea aceptado y haya un castigo al estadio Monumental, la Noche Crema se podrá realizar sin problemas en el recinto de Ate.

CD-FPF envía carta aclarando el castigo a Alianza Lima.

Respuesta de Alianza Lima

En Matute no están nada conformes con lo hecho por la Comisión Disciplinaria. En ese sentido, Néstor Bonillo, asesor deportivo de Alianza Lima, señaló a este Diario lo siguiente: “Para que el fútbol peruano mejore, todos los actores involucrados debemos de trabajar y comprometernos a hacer lo mejor para que el producto fútbol crezca desde la posición que nos toque. Lo que ha hecho la Comisión de Disciplina de la FPF es un claro ejemplo de hacer todo lo contrario”, indicó sobre la comisión que está presidida por Miguel Grau Quinteros, y conformada por: Martha Meza (Vicepresidenta), y Luis Alberto Molero, Juan Carlos Carlos Zevillanos y Óscar Fernandez como integrantes.

“Evitar aclarar el alcance de una sanción y dar argumentos ambiguos para generar confusión y que ni la propia FPF se sienta segura de poder autorizarnos es un despropósito y un acto que nos parece de mala fe. Incluso con diversas solicitudes de aclaración a la que hicieron caso omiso”, añadió.

Bonillo señaló también que, más allá de generar más dinero en cuanto a taquilla en el estadio Nacional (por su mayor capacidad en comparación a Matute), el club íntimo se vio perjudicado. “Lo que llama la atención es que la Comisión de Disciplina vaya en contra de los hinchas, que son por quien nos debemos los que trabajamos en esta industria. Parece no tener claros los principios de esta”, finalizó.