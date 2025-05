Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentaron en el Estadio Nacional por el Torneo Apertura. (Foto: Jesús Saucedo | GEC)

Ruidíaz ante su rival

Previo al inicio del encuentro, Raúl Ruidíaz saludó afectuosamente a Miguel Trauco, su excompañero en Universitario de Deportes y uno de sus pocos amigos cercanos en el fútbol peruano con los que la ‘Pulga’ todavía mantiene comunicación. No son muchos.

Este reencuentro; sin embargo, no hacía más que potenciar las ganas de Ruidíaz de que por fin se le abra el marcador ante su clásico rival y, de paso, por fin también conocer de victorias con Atlético Grau en el torneo local.

Es por eso que el inicio del encuentro se le notó un poco ansioso y siempre bien cubierto por Renzo Garcés. En algunas ocasiones, volteaba a escuchar las indicaciones que le daba Ángel Comizzo a ras de campo sobre el desmarque, pero al terminar cada jugada solo se llevaba las manos en la cintura a modo de resignación.

Si bien la ‘Pulga’ no tuvo chances claras en el primer tiempo, sí la tuvo Neri Bandiera, quien abrió la cuenta en el minuto 18 y Ruidíaz fue el que salió primero a abrazarlo. Sin embargo, en los minutos siguientes se le notaba insatisfecho por no gozar de situaciones claras de gol: manos a la cabeza, mirada hacia la nada y gritos a su volante para que le den un buen pase.

Una vez que se terminó el primer tiempo, Ruidíaz fue de los últimos en dirigirse al túnel y miró de reojo cómo el asistente técnico y el jefe de equipo de Alianza Lima le reclamaban a Edwin Ordóñez y su cuerpo arbitral sobre el gol anulado a Hernán Barcos por una presunta mano. Después, entre las pifias de los asistentes en la tribuna de occidente, miró hacia arriba como si no escuchara nada.

En el segundo tiempo, una vez que falló una ocasión bastante clara de gol, se llevó las manos a la cabeza y se lamentó una vez más. A los minutos se dio su cambio, las pifias llovieron sobre él y el primero en recibirlo fue Ángel Comizzo, quien lo abrazó y le tocó la cabeza. Pese a ese respaldo y a ir arriba en el marcador, Ruidíaz tenía un gesto molesto por no haber podido anotar o no haber tenido su mejor partido. No tuvo más de dos remates al arco.

Alianza Lima empató ante Atlético Grau por el Torneo Apertura. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El lado ‘íntimo’

En el primer tiempo, Hernán Barcos anotó el 1-1 luego de ‘colgar’ a Patricio Álvarez en una jugada exquisita, pero Edwin Ordóñez le silenció la celebración al anularlo. El árbitro tuvo el llamado y, pese a que la toma de la cámara no dejaba muchas certezas, decidió invalidar la anotación en unos segundos.

Ante esto, Hernán Barcos se acercó a Ordóñez a indicarle que no había sido con la mano, sino con la cintura. Mientras que, a su lado, Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Erick Noriega lo acompañaron a modo de respaldo. Metros más allá, a ras de campo, Rafael Vidal y Gustavo Zapata, jefe de equipo y asistente técnico de Alianza Lima, objetaron la decisión increpando al juez de línea.

El momento en el que Edwin Ordoñez anuló el gol de Barcos



¿Tenía la mejor imagen para presenciar la mano?#AtléticoGrau 1-0 #AlianzaLima



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1TeApuesto2025 pic.twitter.com/VQpaFy37Bl — L1MAX (@L1MAX_) May 10, 2025

Ya mucho más lejos, Nestor Gorosito, ubicado en un palco junto a Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Franco Navarro por haber sido expulsado, sentado sobre un asiento, también mostraba su insatisfacción sobre la decisión al mover la cabeza de un lado a otro como si no pudiera creer la decisión que acababan de tomar, aunque de una forma mucho menos airada de como hubiera sido en su zona técnica.

Otra de las veces en que se llevó las manos a la boca por las decisiones arbitrales fue en la expulsión a Renzo Garcés. Tanto él como sus acompañantes se lamentaron haber sumado su octavo expulsado en nueve encuentros de manera consecutiva. Gorosito negaba con la cabeza con una risa un tanto sarcástica y de esta forma daba a notar, una vez más, su desconformidad con el cuerpo arbitral.

Alianza Lima empató ante Atlético Grau por el Torneo Apertura. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Ya con un hombre menos, Alianza Lima decidió refrescar la defensa e ingresaron Marco Huamán y Ricardo Lagos por Guillermo Enrique y Miguel Trauco respectivamente; una vez que se dirigieron al banquillo de suplentes, hubo un momento tenso entre los dos futbolistas que habían sido cambiados.

Guillermo Enrique, tal como ya lo había hecho alguna vez tras un encuentro de Copa Libertadores, pateó las botellas que se encontraban cerca del asiento de los suplentes mostrando su fastidio por ir perdiendo 1-0 en aquel momento. Algunas botellas les cayeron de casualidad a Pablo Ceppelini y Jhamir D’Arrigo.

Si bien el volante uruguayo lo dejó pasar, fue D’Arrigo quien le increpó por haberle, supuestamente, golpeado con una botella. Por su parte, Guillermo Enrique le respondió algo enojado y hubo un cruce de palabras por unos momentos entre ambos. Sin embargo, compañeros del banquillo intercedieron para que todo se calme. El hecho no llegó a ser una pelea, pero sí un cruce de palabras entre los dos futbolistas ‘íntimos’.

*****