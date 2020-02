Vuelta a la página. En Alianza Lima no hay momento para más discusiones sobre el tema disciplinario. Por ese motivo, Pablo Bengoechea trabajó con su conjunto, pensando en sumar su segunda victoria consecutiva ante Ayacucho FC. Pero no será una tarea fácil, teniendo en cuenta que los ‘Zorros’ se hacen fuertes de locales.

Tras vencer a Atlético Grau en Matute, Alianza Lima buscará tumbarse a Ayacucho, que viene de sumar una victoria ante Cantolao en el Callao. El equipo de Gerardo Ameli ha sumado seis unidades en lo que va del campeonato nacional.

PARA PROBAR

Tal y como lo confirmó Pablo Bengoechea hace unas semanas, la intención del comando técnico es probar a los arqueros en esta primera etapa del año. Por ese motivo, Ítalo Espinoza debutaría en el año y arrancaría como titular ante Ayacucho. Ojo, el portero conoce muy bien la altura.

Por otro lado, en Alianza Lima han preferido no hablar más sobre las indisciplinas que cometieron Jean Deza y Carlos Ascues. Pero la medida que tomará Bengoechea (no considerarlos en el equipo titular) será un duro castigo para ambos futbolistas que no estarán ante Ayacucho.

