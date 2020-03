Fútbol peruano







Alianza Lima: la postura del club sobre Mario Salas y el plan B que maneja si el chileno no llega Debido a la coyuntura generado por el brote del coronavirus Covid-19, en Alianza Lima no ha podido oficializar a Mario Salas. La situación se volvió compleja luego de que en Chile se cerraran las fronteras por 90 días, tiempo que el club íntimo no está dispuesto a esperar