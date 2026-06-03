Tras la consagración blanquiazul, Navarro se refirió a la posibilidad de un regreso de Hernán Barcos, el mercado de fichajes y el nombre de Renato Tapia, uno de los jugadores más pedidos por la hinchada íntima. Eso sí, confirmó que Pedro Aquino no continuará en el plantel y que el club evaluará opciones para reforzar distintas posiciones de cara al Clausura.

Finalmente, Navarro destacó la continuidad de Pablo Guede cuando fue tentado por San Lorenzo y resaltó el liderazgo de Paolo Guerrero dentro del grupo. Según explicó, el entrenador argentino decidió mantenerse en Matute por convicción y compromiso con un proyecto que hoy empieza a recoger frutos.

¿Cómo va la relación Barcos-Alianza?

“¿Barcos? Las decisiones que se tomaron hoy tienen parcialmente un resultado positivo. El objetivo principal es salir campeón a fin de año”

Cuando le preguntaron por Hernán Barcos, quien dejará Cajamarca FC al término del Torneo Apertura, Franco Navarro Mandayo dio un mensaje contundente: “Las decisiones que se tomaron, hoy tienen parcialmente un resultado positivo”. Entre líneas se puede leer que la salida del ‘Pirata’, referente y goleador íntimo en los cinco años que estuvo, no afectó; por el contrario, Alianza ganó el Torneo Apertura.

En Matute han decidido no dar más declaraciones con respecto a dicha situación. Para el técnico Pablo Guede, incluso, la presencia de Paolo Guerrero es fundamental, no solo en lo futbolístico, sino en su liderazgo dentro del vestuario. Por ello, es casi imposible -no existen imposibles en el fútbol- que Barcos vuelva a vestirse de azul y blanco.

Alianza Lima es ganador del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

¿Renato Tapia es una opción?

“Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar ahora por el Mundial hay dos meses y medio. Pedro Aquino no va a continuar. ¿Renato Tapia? Quien no lo quisiera tener en el equipo, pero creo que el torneo todavía está en desarrollo, falta una fecha”

Después de ganar el Torneo Apertura, Alianza Lima busca reforzar sus líneas para obtener el Clausura y salir campeones nacionales sin necesidad de jugar una hipotética final. Por ello, en las últimas semanas surgió el nombre de Renato Tapia, volante de 30 años que juega en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Su hinchaje por Alianza lo posicionan siempre como posible refuerzo íntimo.

Sin embargo, Tapia tiene contrato con su equipo hasta junio del próximo año, por lo que su llegada, más allá del deseo en Matute, no es para nada fácil. Además, Tapia viene teniendo regularidad: ha disputado 17 de los 20 partidos que jugó su equipo. Aún así, en Alianza buscarán fichajes para reforzar todas sus líneas.

🎙️Franco Navarro Mandayo en EXCLUSIVA: "¿Refuerzos? Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar. Aquino no va a continuar. ¿Tapia? Quien no lo quisiera"#ALL1MITE



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Pablo Guede y el respaldo a un proyecto

“El interés de San Lorenzo fue real. Lo conversamos con Pablo (Guede). En lo personal, estaba convencido que no se iba a ir. Nosotros (Franco Navarro, los jugadores y yo) con Pablo hemos construido una relación buena y lo conozco a nivel personal. Somos de salir a tomar un café, hablar de fútbol, ir a la casa a planificar lo que se está viendo ahora. Sé que él estaba bien acá. La decisión de quedarse la toma él, de respaldar el proyecto”

Franco Navarro se refirió a los días en los que corría el rumor de que Pablo Guede fue sondeado por San Lorenzo, uno de los grandes clubes de Argentina. Sin embargo, tal como señaló el directivo, el técnico argentino decidió quedarse en Matute para continuar con un proyecto que empezó a dar sus frutos: campeones del Torneo Apertura.

“Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Tomé esa decisión porque siento un compromiso mutuo muy fuerte con los jugadores”, había revelado Guede en los días en los que los rumores lo situaban en Argentina. En los momentos más tensos, con la eliminación tempranera en la Libertadores, Guede vio el respaldo total de sus jugadores y, cuando le tocó a él quedarse con ellos, lo hizo.

Pablo Guede junto a Franco Navarro Mandayo y Franco Navarro Monteiro en su presentación como técnico de Alianza Lima.

La influencia de Paolo Guerrero

“Asombrado con Paolo por el nivel de profesional que es. Asumió un rol importante, un año especial para él. Trabaja para el equipo, es generoso con los compañeros”

“Es el mejor, el número uno”, dijo Pablo Guede a las cámaras mientras apuntaba a Paolo Guerrero tras la consagración del Torneo Apertura. Para el técnico, Paolo no solo es el crack de 42 años que se pone a disposición como si fuera un juvenil (“Me defendió como extremo izquierdo, humildad y trabajo”, dijo el entrenador), sino el líder positivo dentro del vestuario que alineó a todos para protegerlo cuando más lo necesitaba.

Paolo no fue el goleador del equipo, pero para Guede su importancia va más allá de los goles que anote (cuatro en el Apertura). Es el capitán y líder. El que marca la pauta a sus compañeros para ir todos hacia el mismo lado, el que predica con el ejemplo.

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