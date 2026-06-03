Por Marco Quilca León

Si Pablo Guede fue uno de los principales apuntados durante los momentos más difíciles de la temporada, Franco Navarro Mandayo también tuvo que convivir con las críticas. El gerente deportivo de Alianza Lima fue cuestionado por algunas decisiones tomadas tras la eliminación temprana de la Copa Libertadores, especialmente por la salida de referentes históricos como Hernán Barcos. Sin embargo, el título del Torneo Apertura terminó fortaleciendo un proyecto que hoy mira con optimismo el segundo semestre del año.

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