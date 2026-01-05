La primera impresión que dejó Antoni y el “los entrenamientos están muy exigentes” de Ramos: Lo que no se vio del día 2 de Alianza en la Videna

De acuerdo a lo planificado, ayer le tocó al segundo grupo a pasar los exámenes médicos de rigor. Entre ellos destacaron la presencia de Paolo Guerrero, Pedro Aquino, Sergio Peña y Renzo Garcés. Los referentes del equipo ya habían entrenado el sábado, pero recién el domingo por la mañana asistieron a la clínica.

Día 2: Mateo Antoni como la novedad

El central campeón del mundo con la selección uruguaya Sub 20 y campeón de Uruguay con Liverpool arribó al país el sábado al mediodía. Su llegada generó expectativas porque fue el último refuerzo extranjero del cuadro blanquiazul. Y, como para sorprender gratamente en sus primeros días, se puso a disposición de inmediato, aunque de entrada prefirieron que conozca antes de empezar los trabajos.

Mateo Antoni con el balón en la pretemporada de Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima / X)

Fue, entonces, en el segundo día que Mateo Antoni se estrenó con sus compañeros. Después de hablar con Pablo Guede, el técnico que lo llamó para que acepte la propuesta aliancista, el defensor realizó trabajos de fuerza junto a sus compañeros. Fue el último en llegar, pero el primero en seguir las órdenes del entrenador. Como buen uruguayo, la disciplina es su virtud más preciada.

El día agotador por los constantes trabajos físicos impuestos por Guede tuvo la presencia de Franco Navarro, el director deportivo. El directivo llegó a la Videna para supervisar, pero también conversar, estar cerca del grupo y mostrarles su apoyo en el inicio de una nueva temporada en la que la vara está más alta que nunca: salir campeones nacionales y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

Eryc Castillo se prepara en la pretemporada aliancista. (Foto: Club Alianza Lima / X)

“Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo”

La pelea por el puesto de ‘9′ en Alianza Lima será una de las más duras este año. Los íntimos dejaron ir al veterano y referente Hernán Barcos, pero trajeron al argentino Federico Girotti y el peruano Luis Ramos, quienes competirán con la jerarquía de Paolo Guerrero.

Tras el día de trabajo, quien conversó con la prensa fue justamente Ramos. El delantero que llegó después de un gran año con América de Cali de Colombia se refirió a estos días en los que viene compartiendo vestuario con Guerrero, su ídolo.

“Estoy muy feliz, contento, poder reencontrarme con algunos compañeros que estuvimos en la selección y los nuevos compañeros que se han integrado. Creo que estamos haciendo un lindo grupo y los entrenamientos están muy exigentes para afrontar lo que se nos viene”, señaló en primera instacia Ramos. "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo, PaoloGuerrero“, añadió.