Alianza se trae un punto de Asunción, en el partido con Nacional. Alianza elimina a Boca en Buenos Aires. Alianza le voltea el partido a Cristal en un Nacional repleto de hinchas cerveceros. Alianza viaja a Iquique y se trae los tres puntos. ¿Qué ha sucedido con el plantel íntimo que de pronto –salvo en su presentación en Sullana por la liga local– se ha convertido en un visitante incómodo, un equipo que no parece sufrir los estragos del cambio de escenario, ni los embates de las hinchadas contrarias. ¿Es coincidencia? ¿Es solo otra manifestación de la buena racha que atraviesa? ¿O hay alguna razón adicional que pueda explicar este súbito empoderamiento aliancista en cancha ajena? Y digo empoderamiento porque Alianza, al menos por ahora, no solo es un cuadro que de visita consigue buenos resultados, sino que ataca al anfitrión, marcando y desplazándose como si jugara en Matute. Esa dinámica regular ha despertado el halago sincero de los cronistas extranjeros (y la sincera envidia de los hinchas de la U).

La respuesta se encuentra cifrada en el pensamiento del Pipo Gorosito, expresado en la ya famosa sentencia «es puro biri biri». Hace unas semanas, antes de jugar contra Boca en la Bombonera, en una entrevista radial en la emisora argentina La Red, el técnico de Alianza señaló que para él ningún estadio condiciona realmente al futbolista. “Es todo biri biri esto de la cancha. Es todo mito, nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de una cancha, no pasa nada, son 11 contra 11, todas las canchas tienen dos arcos, dos áreas y una línea de mediocampo”, disparó el entrenador. Lo que al principio no fue solo una opinión sincera, pero claramente provocadora, ha ido convirtiéndose con el paso de los días en una suerte de norma interna. Alianza gana y gusta de visita y ahora la frase del «puro biri biri» ha sido adoptada por los hinchas como lema para bajarle la moral al rival de turno y a sus aficionados.

«Yo entro a la cancha, puede no haber nadie o puede haber un millón de personas, pero solo cuentan el contrario y la pelota. Si yo voy al Maracaná y juego mal, es porque tuve un mal día o porque el otro equipo jugó mejor que yo, no porque la gente me gritó», ha declarado Gorosito en varias entrevistas. Y al margen de lo auténtico que suena el ex jugador argentino cuando dice lo que dice, su premisa invita a resolver una polémica: ¿influyen o no las hinchadas?; ¿son capaces los gritos, cánticos y arengas de intervenir en el resultado de un partido de fútbol?; ¿la tribuna es, como dice el clisé, el jugador número doce? El sentido común dice que sí, que si una barra te apoya incansablemente, puede darte fortaleza moral y hacerte olvidar el cansancio y jugar como nunca has jugado; del mismo modo, lo lógico es que si una barra te pifia de inicio a fin puede minar tu autoestima y despistarte. Pero ni la lógica ni el sentido común juegan al fútbol. La realidad viene dándole la razón a Gorosito. Veremos hasta dónde, hasta cuándo. Ojalá no se le ocurra decir que el Monumental es biri biri, porque ahí nomás se arma el tole tole.