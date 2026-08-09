Por Fernanda Huapaya

El Sport Boys vs. Alianza Lima se vivió con intensidad desde las tribunas. Las dos hinchadas acompañaron el partido con cánticos, reclamos y provocaciones. Ya en la cancha, se repartieron los puntos con un 1-1 peleado que mantiene a los íntimos punteros e invictos.

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