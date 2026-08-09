El Sport Boys vs. Alianza Lima se vivió con intensidad desde las tribunas. Las dos hinchadas acompañaron el partido con cánticos, reclamos y provocaciones. Ya en la cancha, se repartieron los puntos con un 1-1 peleado que mantiene a los íntimos punteros e invictos.

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Una de las primeras imágenes tuvo como protagonistas a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano. Antes del partido, ambos se encontraron y se dieron un abrazo extenso como dos viejos amigos. Después, ya con el juego iniciado, Zambrano tuvo una tarea particular: era el encargado de marcar a Guerrero y hubo más de un roce.

Otro personaje, aunque fuera del campo, fue Christian Cueva. Aladino recibió constantes provocaciones desde la tribuna cada vez que se acercaba a la zona técnica a hablar con el juez de línea. Cueva era punto fijo de insultos de la tribuna visitante cercana, miraba hacia los hinchas, pero no respondía. En algunos momentos simplemente se reía o saludaba con sarcasmo.

Era el primero, eso sí, para reclamar y se volvió loco en los dos goles que le anularon al Boys. Al final, tras 88 minutos en la banca, ingresó para sumar minutos y debutar formalmente en el Clausura.

Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en el Estadio Nacional. ( @photo.gec)

Dentro de la cancha también hubo cruces entre los propios jugadores de Alianza. Federico Girotti le reclamó a Mateo Antoni por un pase que consideró malo durante el primer tiempo. El uruguayo le respondió y el intercambio quedó en una discusión breve que Guede les indicó que no podía desconcentrarlos.

Girotti tuvo su partido aparte. Aprovechó al máximo la chance de gol más clara que tuvo y sumó su tercer tanto en el año, el primero desde mayo, para reafirmar que sigue peleando por el puesto y es capaz de ser el goleador de Alianza Lima. El argentino, que juega muy bien desde lo táctico y contribuye fuera del área, necesitaba el gol para reafirmar su condición de ascenso.

En la zona técnica, el entrenador de Alianza vivió el partido con preocupación. Daba indicaciones constantemente, reclamaba algunas decisiones y buscaba respuestas ante un equipo que por momentos no encontraba claridad. Sobre todo con Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Sport Boys vs. Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2026 en el estadio Nacional. Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec

Hacia la recta final del partido, Girotti, que había acumulado frustración a lo largo del encuentro, pudo finalmente gritar un gol. El delantero apareció para rescatar a Alianza Lima cuando el equipo más lo necesitaba y terminó convirtiéndose en el héroe de la noche para asegurar el empate.

Pablo Guede reconoció que Alianza no jugó bien y felicitó a Sport Boys por el partido que realizó. El técnico destacó, eso sí, la insistencia de sus jugadores para no darse por vencidos y rescatar un punto en el tramo final de un encuentro que se les había complicado.

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