El irregular año ha puesto a los íntimos en una situación compleja: no dependen de sí mismos. Falta solo una fecha para que finalice el certamen y no solo deben centrarse en su partido, sino también en la vereda del frente. “Si bien tenemos el foco de atención puesto en nuestra tarea, obviamente siempre generalmente vemos las fechas y esto no va a ser excepción”, declaró el técnico Mariano Soso tras el triunfo ante Deportivo Garcilaso.

Los goles de Noriega y Sabbag en el estadio Inca Garcilaso de la Vega despertaron la ilusión. El viaje de retorno a la capital tuvo un ambiente un poco más relajado, aunque la mente de todos también está en lo que pueda hacer la ‘U’. “Quiero que Cienciano gane y nosotros poder cerrarlo en casa”, afirmó Sabbag a las cámaras de L1 Max. Era sábado por la noche, tenía toda la adrenalina encima y no se guardó su deseo. Sin embargo, eso no ocurrió. Los cremas derrotaron con suma tranquilidad a un conjunto incaico.

El mensaje del vestuario, de Mariano Soso y los referentes, es pelear hasta el final. De ahí que sea lo que Dios quiera. “Siempre estuvimos unidos”, declaró Hernán Barcos a las cámaras de “América Deportes”. El ‘Pirata’ no jugará más en lo que resta del año por una lesión muscular, pero decidió acompañar al plantel al Cusco y celebrar también el triunfo que le ha otorgado, por cuarto año consecutivo, un cupo a la Copa Libertadores de América. Y con ese objetivo cumplido, fue el turno del director deportivo Bruno Marioni, quien realizó un balance del año deportivo aunque este aún no terminó: “Fue una remontada de muchos puntos después del primer semestre que no fue bueno y llegar a la última fecha con las posibilidades intactas de campeonar habla que se hizo un buen trabajo”, señaló.

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024:

Universitario

36 puntos +21 Alianza Lima

36 puntos +15 Rival: Los Chankas

Estadio: Los Chankas (Ayacucho)

Día: domingo 3 de noviembre

Hora: 3 p.m. Rival: Cusco FC

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

Día: domingo 3 de noviembre

Hora: 3 p.m. La ‘U’ campeona si:

-Gana y Alianza pierde o empata

-Gana y Alianza no supera la diferencia de seis goles Alianza campeona si:

-Gana y la ‘U’ pierde o empata

-Gana por una diferencia mayor de ocho goles y la ‘U’ solo gana por un tanto

¿Qué piensan en Alianza de la ‘U’?

Lo dijeron Pablo Sabbag y Mariano Soso: Alianza está pendiente de la ‘U’. La tabla obliga a desear un tropezón del rival de toda la vida que dormirá como líder del Clausura por diferencia de goles y con la ventaja de salir bicampeón en el año de su centenario. Aunque el mensaje de Paolo Guerrero, quizá uno de los más referentes del actual vestuario por su jerarquía, es totalmente distinto.

“Alianza Lima, se preocupa solo por Alianza Lima, al lugar que va tiene que pelear un triunfo”, dijo el goleador histórico de la selección peruana ante las preguntas de la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez. El ‘9′ solo se centra en su equipo y en lo que pueda hacer, aunque también debe ser necesario ver lo que hacer el rival.

Paolo Guerrero tras ser consultado sobre el partido de Universitario de Deportes y la victoria ante Garcilaso.



El plantel íntimo volverá a los entrenamientos este lunes pensando en el partido del domingo ante Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. Saben que tendrán la obligación de ganar, pero también estarán escuchando o viendo lo que pasa con Universitario y Los Chankas en Andahuaylas, Ayacucho. Pese a lo dicho por Paolo, el pueblo íntimo también tendrá un ojo en lo que haga el rival de toda la vida. Y afrontarán esta semana viendo cómo se mueve todo en Ate.