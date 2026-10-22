A falta de cinco fechas, la Liga 1 te Apuesto anda de candela porque hasta ocho equipos pelean palmo a palmo el título del Torneo Clausura - hasta el cierre - de esta encuesta, los líderes son: Sporting Cristal y Sport Huancayo con 25 puntos, un punto menos tiene Universitario de Deportes, pero luego cinco clubes tiene 22 puntos entre ellos Alianza Lima, quienes tras vencer en la última fecha 2-1 a Atlético Grau en Matute, ahora, buscará en su visita a CD Moquegua buscar los tres puntos que le permitan seguir aferrándose a ganar este torneo.

Para despejar las dudas que todo hincha se hace, El Comercio buscó a tres destacados periodistas para que analicen lo que viene y qué club tiene más chance de ganar el Torneo Clausura.

1. ¿Favorito para la recta final del Clausura?

2. ¿Alianza Lima tiene chances reales de ser campeón sin finales?

3. ¿Quién es la figura del torneo?

Daniel Kanashiro - Liga 1

1.- Los favoritos para el Clausura son Cristal, Universitario y Alianza Lima. Los pondría en ese orden por la tendencia.

2.- Si. Al estar como favorito puede venir de atrás y llevárselo, no es la primera opción, pero la irregularidad de la U y Cristal le dejan la puerta semi abierta a cualquier situación.

3.- En gran parte la remontada de Alianza se debe aparte de jugar bien en los últimos partidos, a qué tiene en Eric Castillo a un elemento desequilibrante que con sus goles ha sabido destrabar partidos cerrados. Por ahora me parece lo más destacable del torneo a nivel individual.

Alianza Lima es líder del acumulado. (Foto: Alianza Lima)

Bruno Cavassa - Panamericana TV

1) Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, no hay uno, pero podría ser ese orden.

2) Todo depende de los resultados de los candidatos, si sobrevive al partido contra Sporting Cristal se le podría dar.

3) Hoy Eryc Castillo, pero te respondo con seguridad después de las cinco finales.

Alex Valera llegó a los 90 goles con Universitario de Deportes. (Foto: X / Universitario)

Jorge Esteves, fundador de El Bocón

1. Sporting Cristal llega a la recta final como un bólido.

2. Sí, pero depende que se caigan los que estan arriba.

3. Eryc Castillo.

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