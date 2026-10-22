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Resumen

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Liga 1.
Liga 1.
Por Jean Pierre Maraví Coppa

A falta de cinco fechas, la Liga 1 te Apuesto anda de candela porque hasta ocho equipos pelean palmo a palmo el título del Torneo Clausura - hasta el cierre - de esta encuesta, los líderes son: Sporting Cristal y Sport Huancayo con 25 puntos, un punto menos tiene Universitario de Deportes, pero luego cinco clubes tiene 22 puntos entre ellos Alianza Lima, quienes tras vencer en la última fecha 2-1 a Atlético Grau en Matute, ahora, buscará en su visita a CD Moquegua buscar los tres puntos que le permitan seguir aferrándose a ganar este torneo.

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