Por Jean Pierre Maraví Coppa

En la calidez de Pedro Juan Caballero, Paraguay, Eduardo Ledesma conversa con nosotros a través de una pantalla y deja que los recuerdos afloren. Habla del “Capiatazo”, aquel partido histórico en el que, jugando para Deportivo Capiatá, derrotó a Universitario en la Libertadores, como si fuera ayer: 90 minutos de confianza, coraje y un resultado que pocos creían posible. Ahora, desde el banco de 2 de Mayo, prepara a su equipo para un reto aún mayor: enfrentar a Alianza Lima en la fase 1 del torneo continental. La responsabilidad, la pasión y la ilusión se mezclan en cada palabra; la sensación de estar ante algo grande se percibe en cada gesto, en cada frase.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
