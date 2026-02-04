—Hace unos años usted enfrentó a la U como jugador en aquel recordado “Capiatazo” y ahora como entrenador volverá a Lima para enfrentar a Alianza Lima?

Sí, en aquella oportunidad pude estar en ese partido y jugué de titular los 90 minutos recuerdo. Creo que son esos partidos que son únicos, donde todo te sale bien y bueno el rival la U no tuvo su mejor día.

Deportivo Capiatá goleó 3-0 a Universitario y lo eliminó en Ate. (Foto: AFP).

—Pero, ¿qué sucedió esa noche?

Lo que sucedió aquel día con la U es que en el fútbol cuando uno se propone, está concentrado y sobre todo tiene confianza en uno mismo se logra cosas importantes. En aquella oportunidad recuerdo que no sé si llamarlo más difícil, pero habíamos perdido en casa por 2-0 y fuimos a Lima a revertir un resultado en contra que imagino que ni el más crédulo de nosotros imaginó que iba a darle vuelta. Solamente nosotros los jugadores creíamos en esa oportunidad y sabíamos que teníamos 90 minutos para darle vuelta e imagino que en aquella época todo Perú pensaba que iba a ser un trámite el partido y avanzaba Universitario. Al final eso no fue así.

—¿Esa experiencia la aplicará en el duelo ante Alianza Lima, entendiendo cómo se juega una llave de ida y vuelta?

Uno recuerda ese momento y otros más momentos que ha pasado, por eso, que el fútbol es muy apasionante. Te sirve para decir si paso yo puedo hacerlo. Jugamos ante un grande de Perú y Sudamérica y ganarle a Alianza Lima sería muy lindo realmente para el club, la carrera de los chicos y la de nosotros, ya que es un resultado con la que nosotros soñamos de eliminar a Alianza. Cuando uno se propone y está unido se puede dar el resultado. Es cuestión de creer, prepararse, llegar bien a ese partido y que sea tu mejor día.

🏆🔝 ¡Comienza la CONMEBOL #Libertadores 2026!



⏰📺 Horarios y TV de los partidos de la Fase 1@amstelargentina | #GloriaEterna pic.twitter.com/JF0zEPUcRE — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 2, 2026

—A pesar que cayó en su debut por la liga local, le quedan dos juegos antes de enfrentar a Alianza Lima, ¿cómo analiza el nivel de su equipo previo a debutar en la fase 1 de la Copa Libertadores?

El viernes arrancó el torneo para nosotros lamentablemente no arrancamos con el pie derecho, más allá que hasta el minuto 91, estuvimos ganando por 1-0 y en dos jugadas desafortunadas nos ganan el partido. A veces en el fútbol cuenta lo que también es la suerte, más allá si la suerte existe o no, tuvimos una jornada desafortunada en un cambio que habíamos hecho, el cambio que entró se lesiono producto de un golpe en la cabeza e hicimos ingresar a un chico como improvisando para cubrir esa posición en esa misma jugada nos hacen el gol del empate y dos minutos después nos hacen el gol de la derrota que perdimos el partido y no pudimos empatarlo ni remontarlo.

—Ante Alianza Lima, esos errores le puede costar caro...

Obviamente que el torneo de la Copa Libertadores te da una buena entrada económica que si nosotros pasamos ante Alianza Lima y luego eliminamos a Sporting Cristal, practicamente estamos asegurando fase de grupos de Copa Sudamericana. Así que el club entra a fase de grupos sería un golazo como se dice por lo que reporte la Conmebol en dinero y exposición. 2 de mayo haría un ruido gigantezco si pasa estos tres partidos, pero ahora lo importante es enfocarnos en Olimpia este miércoles, gigante de Paraguay, que ha hecho importantes contrataciones para armar un buen equipo y ser competitivo este año, porque el año pasado no tuvo su mejor año y no pudo clasificar a la Copa Libertadores y va a jugar Sudamericana,

—Hay tres jugadores de Alianza Lima que han sido separados por una denuncia, se trata de Zambrano, Trauco y Peña, ¿cree que eso es una ventaja a favor de su equipo?

Si, sabía de la noticia, me había enterado el día jueves. Es una repercusión internacional lo que sucedió porque son jugadores muy renombrados, de selección y categoría. Zambrano jugó en Boca Juniors, entonces, salió en todos lados. Yo creo que obviamente tiene repercusión en el plantel, en cuanto al grupo, en lo que eran ellos en cuanto al terreno de juego, porque eran jugadores titulares y obviamente el entrenador debe salir a buscar un reemplazo o refuerzo que a veces cuesta, porque no es fácil conseguir un jugador como Peña, Zambrano o Trauco, todos jugadores de selección y que son difíiciles de sustituir y todo en poco tiempo. Esta situación es un golpe para el club. la hinchada y el entrenador tendrá que cubrir eso. No sé si llamarlo ventaja, pero creo que para el plantel de Alianza es un golpe.

Paolo Guerrero será el 9 titular en Paraguay. (Foto: Alianza Lima)

—¿Le da alivio que esas figuras no esten?

Alivio no, porque imagino un plantel, porque imagino un plantel como Alianza Lima, rico, poderoso, con el esfuerzo económico que hizo para llevar a Advíncula, tener a Guerrero, Trauco, Peña, Zambrano, se nota que es un club con muchos recursos económicos,(8:05)que hizo sobre todo para este mercado del pase hizo un esfuerzo gigantesco, llevó a Girotti también, me imagino que tendrá reemplazantes que seguramente lo van a hacer igual o mejor que ellos, entonces, más allá del golpe, la repercusión que tienen esos jugadores, porque son de jerarquía y de selección, me imagino que un equipo grande tendrá reemplazantes y es que no podemos decir que es una ventaja, porque seguramente el que viene detrás de ellos y queriéndose ganar el lugar, lo va a hacer muy bien también.

—Alianza Lima tras el escándalo le ganó por 3-0 a Inter Miami con Messi en la cancha con un doblete de Guerrero...

Sí, sí, por eso en un momento hubo creo que un malentendido ahí con alguna nota que yo había hecho para colegas tuyos en Perú, Yo siempre digo que el jugadores como Guerrero, capaz por toda la trayectoria, el rigor de este deporte que es muy exigente, capaz pueda perder un poco de velocidad, un poco de intensidad, pero la calidad, creo que la va a seguir teniendo siempre, hasta el día que ya no esté con nosotros y es más, uno a medida que va cumpliendo años, creo que sabe manejar más sus emociones, sabe cómo comportarse dentro del área, va puliendo todavía, a pesar de que ya tuvo una carrera súper exitosa el día a día, por seguir vigente en este deporte y sigue puliendo algunas cosas para justamente ser un jugador vigente, como dijiste, y es cuestión de que tenga una oportunidad dentro del área para que él marque la diferencia y muestre toda su jerarquía.}

—¿Ha visto el estilo de Alianza Lima bajo el mando de Pablo Guede?

Sí, sobre todo que es un entrenador argentino, un entrenador que ya tiene un buen recorrido, mucha experiencia en la espalda, de dirigir equipos importantes, y obviamente, yo que me tocó jugar mucho en el fútbol argentino, sé muy bien la característica de ese fútbol, seguramente va a ser un entrenador dinámico, intenso, que va a tratar de presionar en la pérdida del balón, seguramente a la hora de defender capaz se agrupe, pero después te va a salir rápido en transiciones ofensivas, aprovechando mucho, sobre todo, que tiene un jugador muy potente, como es Eryc Castillo, entonces, creo que son características que reúnen al fútbol argentino, el fútbol argentino es un fútbol muy intenso, muy dinámico, de mucho roce, de mucha intensidad, y bueno, como todo entrenador argentino, seguramente va a querer plamar eso.

¿Hará alguna marca personal a Castillo?

No, no, no. Es difícil hacer marca personal a un jugador como Castillo, porque la potencia y la velocidad que tiene es difícil de contrarrestar, son jugadores de espacio, en espacio grande saca mucha diferencia por su velocidad, creo que hay que escalonarlo bien, estar atento a la espalda del lateral de turno, quien le toque jugar ese día, porque bueno, sabemos que una pelota en profundidad con espacio para él es prácticamente imparable, entonces, hay que realmente escalonarlo bien, tratar de hacer una marca de cerca donde cortemos rápido su avance, su crecimiento en cuanto a su cambio de ritmo o bueno, como dije antes, escalonar para tener una marca detrás del otro para poder nosotros contrarrestar eso.

Alianza Lima's Ecuadorian midfielder #08 Eryc Castillo celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Ecuador's Universidad Catolica and Peru's Alianza Lima at the Atahualpa Olympic Stadium in Quito on August 20, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

—¿Lo bueno que serán locales en el duelo de ida?

No, obviamente que es lindo jugar en nuestro estadio, jugar con otra gente, sobre todo porque es una experiencia única, la que la gente de acá, de Pedro Juan Caballero, que es una ciudad retirada, Asunción, va a tener, la primera vez que un torneo como la Copa Libertadores se va a disputar en este estadio, y sobre todo tener enfrente a un rival como Alianza Lima, un grande, como dije antes, de Sudamérica, de Perú, y sobre todo con jugadores de la talla de Castillo, Girotti, de Paolo Guerrero, de Avíncula, jugadores que son solamente a veces la gente o nosotros podemos ver a nivel de selección, y eso va a ser muy lindo realmente como experiencia, después obviamente llevándolo hacia el lado del partido, nosotros sabemos que no son partidos de 90 minutos, son partidos de 180, y hay que saber jugar los dos partidos, tomando recaudos, sin alocarnos, pero sí tratando de sacar la ventaja del local.

Sí, creo que estos partidos hay que hablarlo mucho, hay que trabajarlo mucho en cuanto a lo psicológico, sobre todo porque creo que la responsabilidad, si vamos a llamarla de alguna manera, más allá de que nosotros juguemos local, y obviamente queremos pasar esta fase y eliminar a Alianza, creo que la responsabilidad es más de Alianza Lima que de nosotros. Nosotros somos debutantes en esta Copa Libertadores como club, y Alianza ya es un club que habitualmente está acostumbrado a jugar este torneo.

**