La sorpresa de Geray Motta con 16 años y el show de Advíncula en la tribuna: lo que no se vio del debut de Guede en Alianza con derrota

Hasta dos horas antes del inicio del encuentro entre Alianza Lima e Independiente todavía no se sabía qué disposición táctica iba a utilizar Pablo Guede. Si bien desde El Comercio ya habíamos adelantado quiénes iban a conformar la oncena titular, había hermetismo sobre las dos grandes sorpresas que iba a presentar el entrenador: Jairo Vélez de lateral derecho y Federico Girotti de extremo. Alianza Lima cayó por 2-1 ante el ‘Rojo’ pero, más allá del resultado, el amistoso sirvió para conocer más de la regla innegociable de Guede: siempre hacia adelante con fútbol asociativo.

El once inédito

Alianza Lima se presentó con Guillermo Viscarra; Jairo Vélez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Federico Girotti, Eryc Castillo y Paolo Guerrero en un sistema 4-3-3. Aunque Vélez, por su propia naturaleza de volante ofensivo, salía disparado por su banda alejado de los tres defensores.

Pablo Guede, a ras de campo y de cuclillas, analizaba el partido con minuciosidad y apenas le hablaba a sus jugadores para hacerles señas de que vayan hacia adelante, que no lateralicen ni mucho menos jueguen hacia atrás. Pero el cuadro victoriano, lejos de sus pretensiones, mostraba muy poco fútbol en el primer tiempo.

Esto, sobre todo, tras la salida de Fernando Gaibor al minuto 14 debido a una molestia muscular ligera que dejó a Jesús Castillo, Pedro Aquino y Sergio Peña como los volantes y la elaboración era escasa. Guede, por su parte, continuaba observando el duelo casi sin inmutarse.

En el entretiempo, y tal como lo había planificado previo al partido, el entrenador decidió cambiar a los once hombres del equipo titular, incluido al arquero. En aquel momento, Paolo Guerrero le otorgó la cinta de capitán a Jesús Castillo, quien la lució por primera vez.

Pero si había alguien realmente emocionado ese era Geray Motta, el joven ’potrillo’ delantero de 16 años que hizo su debut con la camiseta de Alianza Lima tal como lo hizo Bassco Soyer en el 2023 o Kluiverth Aguilar en el 2021. Y no se trataba de cualquier posición, ya que iba a reemplazar al ‘9’ de 42 años del equipo. Guerrero, con toda su experiencia, le hizo un ademán de motivación antes del inicio del segundo tiempo.

Un detalle. Cuando Geray estaba en el campo, en el segundo tiempo, Guede le dijo a un periodista de ESPN literalmente: “míralo al 30 que va a ser muy bueno”. Luego del partido entendemos todos que ese partido aún está por venir.

Los goles llegaron en esta última parte e Independiente se impuso por 2-1. Si bien Guede continuaba bastante tranquilo, los mismos jugadores en la cancha no lo estaban tanto, sobre todo porque ambos goles habían partido de errores propios: Mateo Antoni conversaba con Gianfranco Chávez sobre los lugares que ambos debían atacar, Josué Estrada se lamentaba por el segundo gol y Alessandro Burlamaqui se reprochaba por no estar fino en la marca.

La bienvenida de Advíncula

Tal como fue a lo largo de la negociación, Franco Navarro Mandayo fue el encargo de llevar a Luis Advíncula junto a sus compañeros. Ambos, junto a Fernando Cabada, llegaron el sábado por la mañana y rápidamente el ’Rayo’ fue adoptado por uno más.

El recibimiento por parte de sus compañeros de selección fue mucho más cálida, pero sobre todo por parte de Paolo Guerrero, quien no dudó en hacerle bromas y quedarse conversando con él por largo rato. Fue el delantero quien le dio la bienvenida ‘oficial’ al lateral dentro del equipo y estuvo a su lado en sus primeras horas.

Por su parte, y como es su personalidad, Advíncula no dudó en empezar a hacer bromas a sus compañeros y trabajadores del club. De hecho, fue el encargado de sacar más de una risa durante las horas previas del duelo. Una vez iniciado, estuvo sentado junto a Luis Ramos, D’Alessandro Montenegro, Kevin Quevedo y parte del staff del club victoriano en uno de los palcos del estadio.

