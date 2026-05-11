Con toda la euforia que significaba un gol en el minuto 94, Esteban Pavez fue el más abrazado y felicitado en el vestuario de Alianza Lima tras el empate agónico ante Sporting Cristal.

El chileno, que se había estrenado en los goles con camiseta íntima, todavía se encontraba emocionado por haber marcado el empate. Los pasillos entre un vestuario y otro también se convirtieron en un lugar inusual de saludos y reencuentros: muchos exjugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal se encontraban entre ellos.

Revive el golazo de Pavez a Sporting Cristal:

Pedro Aquino, quien había visto el partido cerca del túnel, fue uno de ellos. También Renzo Garcés, Miguel Araujo y, sobre todo, Gianfranco Chávez, quien se crió enteramente en el Rímac. Los saludos entre utileros, dirigentes y excompañeros hablaban de un buen clima entre ambos equipos más allá de la rivalidad futbolística.

Por si parte, el que tenía el semblante cambiado en comparación a cuando arrancó la temporada fue Federico Girotti. El delantero, que parece haber recuperado la confianza tras haber anotado, se reconoce más valorado por la propia gente en el estadio. Más allá de haber empatado, en el vestuario de Alianza se sintieron más cerca a la victoria que a la derrota por la manera: el gol agónico y un paso más cerca de lograr el Torneo Apertura.

Pablo Guede, al contrario, se mantuvo mucho más calmado. Su idea era ganar y no la había conseguido; sin embargo, felicitó a los jugadores por su entrega, como hace partido a partido, y les pidió mucho empeño y esfuerzo. Sobre todo, que no pierdan la concentración que vienen teniendo en esta recta final del Torneo Apertura. Con toda la euforia que significaba un gol en el minuto 94, Esteban Pavez fue el más abrazado y felicitado en el vestuario de Alianza Lima.

El chileno, que se había estrenado en los goles con camiseta íntima, todavía se encontraba emocionado por haber marcado el empate. Los pasillos entre un vestuario y otro también se convirtieron en un lugar inusual de saludos y reencuentros: muchos exjugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal se encontraban entre ellos.

Pedro Aquino, quien había visto el partido cerca del túnel, fue uno de ellos. También Renzo Garcés, Miguel Araujo y, sobre todo, Gianfranco Chávez, quien se crió enteramente en el Rímac. Los saludos entre utileros, dirigentes y excompañeros hablaban de un buen clima entre ambos equipos más allá de la rivalidad futbolística.

Federico Girotti sería el 9 titular ante Cienciano. (Fotos: Giancarlo Avila / @photo.gec)

Por si parte, el que tenía el semblante cambiado en comparación a cuando arrancó la temporada fue Federico Girotti. El delantero, que parece haber recuperado la confianza tras haber anotado, se reconoce más valorado por la propia gente en el estadio. Más allá de haber empatado, en el vestuario de Alianza se sintieron más cerca a la victoria que a la derrota por la manera: el gol agónico y un paso más cerca de lograr el Torneo Apertura.

Pablo Guede, al contrario, se mantuvo mucho más calmado. Su idea era ganar y no la había conseguido; sin embargo, felicitó a los jugadores por su entrega, como hace partido a partido, y les pidió mucho empeño y esfuerzo. Sobre todo, que no pierdan la concentración que vienen teniendo en esta recta final del Torneo Apertura.

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