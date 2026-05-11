Por Fernanda Huapaya

Con toda la euforia que significaba un gol en el minuto 94, Esteban Pavez fue el más abrazado y felicitado en el vestuario de Alianza Lima tras el empate agónico ante Sporting Cristal.

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