Lágrimas, tensión y gloria en Vidú, y el crudo llamado de atención de Letelier: lo que no se vio del Alianza bicampeón de la Liga Femenina FPF ante la ‘U’

La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el título de la Liga Femenina 2025 se jugó el último sábado, pero ya en los días previos comenzaron a enfrentarse. Durante la semana, cuando se dio a conocer que Universitario presentó a Vidu como la sede para que se realice el encuentro, en Alianza Lima lo consideraron inapropiado por la reciente sanción a Campo Mar y, en su opinión, por no ser un estadio para disputarse una final. Por eso, una vez que se realizó el encuentro, hubo más de un disturbio en los alrededores que culminó con una denuncia del club victoriano.

Alianza Lima se coronó bicampeón del fútbol femenino. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Bicampeonato ‘íntimo’

Como se recuerda, Alianza Lima partía con la ventaja de 3-1 sobre Universitario de Deportes por el partido de ida disputado en Matute. El último sábado, el club victoriano igualó por 2-2 con goles de Yomira Tacilla y Neidy Romero para las ‘íntimas’, y Catalina Usme y Kimberly Flores para las ‘leonas’.

Sin embargo, el partido no se desarrolló con normalidad. Minutos antes del inicio del encuentro, parte de la delegación de Alianza Lima encabezada por Sisy Quiróz no pudo ingresar a cierta zona del campo y tuvo una pequeña gresca con la policía.

Alianza Lima celebra por segundo año consecutivo (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Además, ya en días anteriores, por parte del cuadro ‘íntimo’ alertaron que Vidu no debía ser la sede para que se dispute la final de vuelta debido a que Campo Mar -ubicado al lado de Vidu- había sido sancionado por presencia de hinchas en un encuentro anterior que debía ser a puertas cerradas y porque no lo consideraban un espacio acorde para un encuentro de esa magnitud.

Otro de los problemas entre las delegaciones fue la presencia de familiares e invitados en cierta zona del campo que, al ser un partido a puertas cerradas, podía estar yendo en contra del reglamento. Todo esto generó tensión en la previa del compromiso que, pese a todo, no se retrasó en el inicio.

Alianza Lima ganó la Liga Femenina de Fútbol por segunda vez consecutiva. (Julio Reaño/@photo.gec)

Sin embargo, una vez que inició el encuentro durante la primera parte se tuvo que paralizar el partido alrededor de siete u ocho minutos debido a la presencia de público que debía ser retirado y que generó el llamado de atención por parte del delegado del partido. Por su parte, ambos entrenadores aprovecharon esta breve paralización para darle indicaciones a sus jugadoras.

Como toda final, tuvo emociones de principio a fin. De hecho, el primer gol llegó en pies de Yomira Tacilla y luego Universitario de Deportes pudo empatar con un gol de penal de Catalina Usme. En la segunda parte, Neidy Romero sacó un remate de fuera del área que puso a las ‘íntimas’ arriba por 2-1, pero sobre el final pudo igualar Kimberly Flores.

Una vez que el árbitro dio el pitazo final, Sashenka Porras, una de las ingresantes y ‘potrilla’ en el cuadro victoriano, solo atinó a tenderse sobre el campo de juego y ponerse a llorar. Como se sabe, la joven futbolista de 20 años se ha consagrado dos veces bicampeona con Alianza Lima y ha sido formada en el club desde divisiones menores.

A diferencia de sus compañeras que celebraron reunidas en un abrazo, Sashenka prefirió estar a solas llorando sobre el campo de Vidu, una escena que conmovió a más de uno. Por su parte, José Letelier recibió el abrazo de su comando técnico y de sus dirigidas, mientras que del otro lado, las ‘leonas’ partieron rápidamente a los vestuarios antes de la premiación.

Denuncia de Alianza Lima

Horas después, en medio de la algarabía por el bicampeonato, Alianza Lima emitió un comunicado mostrando su disconformidad con lo ocurrido en Vidu: “No podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación e indignación por los hechos ocurridos una vez más en la sede del club Universitario de Deportes”.

Asimismo, agregó: “Se registró maltrato hacia integrantes de nuestra delegación, principalmente contra nuestra subgerente de fútbol Sisy Quiróz, así como la presencia indebida de público en un partido programado expresamente a puertas cerradas, situación que obligó a suspender el encuentro durante la primera mitad”.

Para finalizar, Alianza Lima precisó: “Nuestra institución realizará nuevamente las renuncias y reclamos correspondientes a los organismos competentes a fin de que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. El fútbol femenino no puede seguir desarrollándose en entornos inseguros, improvisados ni ajenos a estándares mínimos”.

🎙️ José Letelier, DT de Alianza Lima femenino: "No todo se puede conseguir, pero queda la tranquilidad de realizar un trabajo honesto en un club que apoya al fútbol femenino. Muchos clubes hacen esfuerzos para que este campeonato siga creciendo y considero que este escenario no… pic.twitter.com/bh8EKU2xwl — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 13, 2025

En esa misma línea continuaron, tanto el técnico bicampeón José Letelier, como Sisy Quiroz, jefa de las divisiones femeninas del club íntimo. “No todo se puede conseguir, pero queda la tranquilidad de realizar un trabajo honesto en un club que apoya al fútbol femenino. Muchos clubes hacen esfuerzos para que este campeonato siga creciendo y considero que este escenario no es el adecuado para una final. Universitario cuenta con las condiciones para presentar otro recinto; este entorno no dignifica ni a sus jugadoras ni al fútbol femenino peruano”, arremetió el entrenador chileno, ya considerado parte de la historia del club.

“Vivir una final prácticamente a escondidas, donde las jugadoras no pueden ser visibles, frena todo el desarrollo del fútbol femenino. Hemos atravesado situaciones de peligro en una sede que está al costado de Campo Mar. Si ya era un espacio que había sido sancionado, esto realmente suena a una burla”, siguió Sisy Quiroz.

Mientras tanto, en los camerinos de la Vidú, las jugadoras no dudaron en continuar celebrando con euforía. Un título conseguido ante la adversidad tiene un mejor sabor, repiten en Matute.

