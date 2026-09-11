A pocas horas del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el club blanquiazul denunció un ataque ocurrido durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

Según informó la institución mediante un comunicado oficial, un grupo de individuos atacó con artefactos incendiarios y pintura diversos espacios ubicados en la calle Mendoza Merino y el Caminito Íntimo.

¿Qué espacios fueron afectados?

El ataque alcanzó murales conmemorativos de la historia de Alianza Lima, además del monumento al hincha, que incluye los nombres de cientos de aficionados y vecinos. También fue afectada la gruta dedicada al Señor de los Milagros, espacio de devoción del barrio.

Alianza Lima condenó enérgicamente estos hechos y consideró que se trata de actos de violencia contra el patrimonio de la comunidad.

“El Club condena estos hechos de la manera más enérgica. Se trata de actos de violencia contra el patrimonio de una comunidad y contra un símbolo de la fe que nos une y pertenece a todos los peruanos, sin distinción de camiseta”, señaló la institución.

Alianza Lima presentó una denuncia

El club informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Además, puso a disposición de las autoridades las imágenes y registros de videovigilancia de la zona para contribuir con la identificación y sanción de los responsables.

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes el refuerzo del operativo de seguridad previsto para el clásico de este sábado.

La institución también aseguró que los trabajos de limpieza y restauración de los espacios afectados comenzaron este mismo viernes y que estos estarán recuperados antes del encuentro.

Pedido de Alianza Lima previo al clásico

Finalmente, el club hizo un llamado a su hinchada para evitar cualquier respuesta a lo ocurrido y pidió que el partido se desarrolle sin hechos de violencia.

“El clásico se juega en la cancha. Quienes buscan teñirlo de violencia no deben tener cabida en ninguna hinchada ni en ningún club”, concluyó Alianza Lima en su comunicado.

El clásico entre Alianza Lima y Universitario está programado para este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Uno de los elementos que marcó esta edición fue la presencia de padres e hijos compitiendo lado a lado. José Miguel Dávila, quien terminó tercero en la categoría Open, es hijo de Pepe Dávila, otro pionero del windsurf peruano que a sus 63 años obtuvo el segundo lugar en Masters. Ese cruce de generaciones —jóvenes debutantes junto a veteranos con más de cuatro décadas en el deporte— fue, según los organizadores, parte central del espíritu del reencuentro.

La velerista olímpica María Belén Bazo Germán se impuso en la categoría Open, la más competitiva del torneo, tras un empate en puntaje total con Pascal Blondet. El desempate se definió por el orden de llegada en las regatas: Bazo terminó por delante de Blondet en dos de las tres pruebas y también ganó la última manga, criterio que resultó decisivo. José Miguel Dávila completó el podio. En la clasificación femenina, Bazo también se quedó con el primer lugar, seguida de María Paula Conterno y Paula Ledgard.