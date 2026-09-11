Por Redacción EC

A pocas horas del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el club blanquiazul denunció un ataque ocurrido durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

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