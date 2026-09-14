Alianza Lima expresó sus más sentidas condolencias a Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su madre. El cuadro blanquiazul utilizó sus redes sociales para acompañar al exjugador en este difícil momento.

“Acompañamos a Hernán y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles mucha fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”, señaló Alianza Lima en su mensaje.

El club también destacó el vínculo que mantiene con el delantero argentino, quien dejó una importante huella durante su etapa como futbolista blanquiazul.

“Hernán, cuenta hoy con el abrazo y cariño de toda la familia blanquiazul. ¡Mucha fuerza, ‘Pirata’!”, agregó la institución victoriana.

El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a nuestro exjugador Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su señora madre.



Acompañamos a Hernán y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles mucha fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida.… pic.twitter.com/cu3USpOsyk — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 14, 2026

Barcos fue uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima durante los últimos años. El atacante argentino se convirtió en referente del equipo y dejó un recuerdo especial entre los hinchas blanquiazules.

Desde Alianza Lima hicieron llegar así su respaldo al exdelantero y a sus familiares ante la pérdida de su madre.