Por Redacción EC

Alianza Lima expresó sus más sentidas condolencias a Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su madre. El cuadro blanquiazul utilizó sus redes sociales para acompañar al exjugador en este difícil momento.

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