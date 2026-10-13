Alianza Lima presentó una medalla conmemorativa por sus 125 años de historia, un artículo especial dirigido a los hinchas y coleccionistas que desean conservar un recuerdo del aniversario del club blanquiazul. El lanzamiento incluye dos precios: una tarifa especial para los denominados hinchas íntimos y otra para el público general.
Alianza Lima presentó una medalla conmemorativa por sus 125 años de historia, un artículo especial dirigido a los hinchas y coleccionistas que desean conservar un recuerdo del aniversario del club blanquiazul. El lanzamiento incluye dos precios: una tarifa especial para los denominados hinchas íntimos y otra para el público general.
La medalla busca rendir homenaje al legado, la tradición y la pasión que caracterizan a la institución victoriana. Según la descripción del producto, se trata de una edición limitada creada para conmemorar esta fecha significativa para el club y sus seguidores.
¿Cuánto cuesta la medalla por los 125 años de Alianza Lima?
La medalla conmemorativa cuenta con dos precios anunciados para su adquisición:
- Precio íntimo: S/ 75.90.
- Precio general: S/ 84.90.
El precio especial está dirigido a los hinchas que acceden a la categoría de precio íntimo, mientras que la segunda tarifa corresponde al costo general anunciado.
El club presenta el artículo como una pieza de edición limitada, pensada especialmente para quienes desean sumar un objeto conmemorativo a su colección de recuerdos blanquiazules.
Una medalla para celebrar la historia blanquiazul
La iniciativa busca destacar los 125 años de trayectoria de Alianza Lima y el vínculo que mantiene con sus aficionados. La medalla fue concebida como un recuerdo de aniversario que permite conservar un símbolo de la historia y la identidad del equipo.
La descripción oficial destaca que es una pieza para coleccionistas e hinchas que quieren atesorar un artículo especial relacionado con esta celebración.
El lanzamiento se suma a las iniciativas con las que el club conmemora su aniversario, una fecha que representa un momento significativo para sus seguidores y para la historia del fútbol peruano.
Los detalles disponibles destacan la edición limitada y las dos tarifas, aunque no precisan información adicional sobre las dimensiones de la medalla, el material de fabricación o las condiciones de compra.
¡𝐋𝐚𝐧𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝟏𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬!🏅💜 Celebra el legado de Alianza Lima con la medalla conmemorativa por sus 125 años. 🏅 ¡Un recuerdo para toda la vida!💜 https://t.co/p67pFhWjYV #TiendaBlanquiazul #DevociónEterna #125AñosDeEternidad https://t.co/MvRdf3eiNE— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 13, 2026
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