Alianza Lima presentó una medalla conmemorativa por sus 125 años de historia, un artículo especial dirigido a los hinchas y coleccionistas que desean conservar un recuerdo del aniversario del club blanquiazul. El lanzamiento incluye dos precios: una tarifa especial para los denominados hinchas íntimos y otra para el público general.

La medalla busca rendir homenaje al legado, la tradición y la pasión que caracterizan a la institución victoriana. Según la descripción del producto, se trata de una edición limitada creada para conmemorar esta fecha significativa para el club y sus seguidores.

¿Cuánto cuesta la medalla por los 125 años de Alianza Lima?

La medalla conmemorativa cuenta con dos precios anunciados para su adquisición:

Precio íntimo: S/ 75.90.

Precio general: S/ 84.90.

El precio especial está dirigido a los hinchas que acceden a la categoría de precio íntimo, mientras que la segunda tarifa corresponde al costo general anunciado.

Alianza Lima lanza medalla por sus 125 años. Foto: Alianza Lima

El club presenta el artículo como una pieza de edición limitada, pensada especialmente para quienes desean sumar un objeto conmemorativo a su colección de recuerdos blanquiazules.

Una medalla para celebrar la historia blanquiazul

La iniciativa busca destacar los 125 años de trayectoria de Alianza Lima y el vínculo que mantiene con sus aficionados. La medalla fue concebida como un recuerdo de aniversario que permite conservar un símbolo de la historia y la identidad del equipo.

La descripción oficial destaca que es una pieza para coleccionistas e hinchas que quieren atesorar un artículo especial relacionado con esta celebración.

Alianza Lima lanza medalla por sus 125 años. Foto: Alianza Lima

El lanzamiento se suma a las iniciativas con las que el club conmemora su aniversario, una fecha que representa un momento significativo para sus seguidores y para la historia del fútbol peruano.

Los detalles disponibles destacan la edición limitada y las dos tarifas, aunque no precisan información adicional sobre las dimensiones de la medalla, el material de fabricación o las condiciones de compra.

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