Alianza Lima lanza un recuerdo por sus 125 años de historia. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima lanza un recuerdo por sus 125 años de historia. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima presentó una medalla conmemorativa por sus 125 años de historia, un artículo especial dirigido a los hinchas y coleccionistas que desean conservar un recuerdo del aniversario del club blanquiazul. El lanzamiento incluye dos precios: una tarifa especial para los denominados hinchas íntimos y otra para el público general.

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