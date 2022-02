Conforme a los criterios de Saber más

Celebra el pueblo blanquiazul. Este martes 15 de febrero Alianza Lima festeja sus 121 años de historia y dos mujeres identificadas con el club nos dan sus testimonios de lo que significa ser aliancista y cumplir un papel importante dentro de la institución.

El campeonato histórico

Alison Reyes, capitana del equipo femenino de fútbol que el año pasado logró el primer título nacional para el club en la Liga Nacional de Fútbol Femenino, además del logro de ser el primer club nacional en superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hincha desde pequeña, hoy es la responsable de seguir el camino del profesionalismo dentro del club. Siente que esa tarea no le queda grande y confía en que este año los éxitos se multiplicarán.

—¿Qué significa ser de Alianza?

Alianza significa mi casa. Mi familia. El club se ha vuelto parte de mi vida. Llevo casi 9 años y me volví hincha cuando viví en la casa de Carlos. Ahí comes Alianza, escuchas Alianza, todo es Alianza. Iba al estadio y sentir al hincha, a tantas personas que ahora te reconocen, es algo que con palabras que no se pueden describir. Alianza se ha vuelto parte de mi vida y amar estos colores no se pueden describir todos los sentimientos que tengo hacia el club.

—¿Cuál es el sentimiento de ser capitana del equipo?

Es una responsabilidad bastante grande. Carlos sabe que tengo la capacidad de ser la cabeza del equipo. Creo que todo este tiempo en el club he tenido la responsabilidad, no como capitana, alentando, y ahora esa responsabilidad no me cuesta mucho. Siento que siempre he sido líder y las chicas me dan el apoyo y la tranquilidad para no cargarme con todo.

¿Qué sientes cuando se dice Alianza corazón?

Al amor, al amor por la camiseta, a estos colores. El sentimiento que le pone la gente, que le ponemos en el campo. El corazón que es escuchar al hincha cantar. Todo eso es bastante lindo y gracias al apoyo de ellos hemos sacado partidos adelante.

—¿Qué decirle al hincha de Alianza un día como hoy?

Saludar a todos los hinchas, que estos años de historia del club son bastantes lindos y que más ser parte de esta linda historia. Feliz aniversario a todos los hinchas a los trabajadores, a todos los que son parte de este aniversario.

Uno de los clubes más populares y tradicionales del fútbol peruano cumple 121 años de fundación. Mira el sentimiento de los hinchas blanquiazules por su institución.

Capitana histórica

La primera líbero capitana de un club en la Liga Nacional Superior de Vóley. Esmeralda Sánchez llegó hace casi diez años al club desde su natal Iquitos y hoy es una de las referentes del cuadro de vóley.

Alianza Lima no ha podido ganar aún la LNSV, torneo que se juega desde el 2002, pero las chicas se esfuerzan fecha a fecha para superarse. En el actual torneo marchan segundas y esta tarde juegan ante Latino Amisa, donde buscarán consolidar ese puesto para meterse en los play off.

—¿Qué significa ser de Alianza?

Ser aliancista es un amor que tengo desde muy pequeña. Mi familia me enseñó los colores, la historia, el escudo. La primera vez que pisé Matute era muy pequeña. Ahora el amor es más grande, no se puede explicar qué tanto puede ser el amor por el club, es una alegría inmensa, un sueño hecho realidad estar en el más grande del Perú. Es un orgullo.

—Eres la primera líbero capitana en la Liga

Ser la capitana es ser el ejemplo, pero aún más, es la responsabilidad grande. Podría decirte que la cinta no me queda grande. Estoy tratando de hacer bien la cosas no solo en lo personal si no con todo el equipo, con todas las chicas. Es la responsabilidad.

—¿Qué sientes cuando escuchas Alianza corazón?

No solo lo escuchamos, también lo llevamos al campo. Somos hinchas de Alianza. Para nosotros no representamos a la institución solo por amor al fútbol, sino por amor a estos colores. Jugamos con ese corazón, con esas ganas de darle alegría a la institución, a los hinchas, a nuestras familias y a nosotras mismas.

—¿Qué decirle a los hinchas en el aniversario?

Desearles un feliz aniversario a todos los hinchas. Agradecida por todo el apoyo, que sigan creyendo en nosotros. Que disfruten este día, que lo vamos a disfrutar todos los aliancistas de corazón.

