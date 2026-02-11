Las dos sorpresas en el once de Guede y el “haremos historia” del presidente de 2 de Mayo: lo que no se vio del día previo del partido de Alianza por Libertadores

A pocas horas del encuentro entre Alianza Lima y Dos de Mayo por el partido de vuelta de la primera ronda de la etapa preliminar de la Copa Libertadores, Pablo Guede ya tenía un once en la cabeza, pero que, fiel a su estilo, todavía no se lo confirmaba a los propios jugadores. El equipo íntimo se dio cita en Matute alrededor de las 3:00 de la tarde para poder entrenar y, después, quedar concentrado para el duelo de este miércoles.

Entre las principales novedades durante la concentración estuvo el retorno de Fernando Gaibor como parte de la lista de convocados tras haber estado ausente ante Comerciantes Unidos por una molestia muscular. Sin embargo, todavía no se tiene confirmado si irá desde el arranque.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Intensidad y nombres propios

A diferencia de lo que fue el partido de ida, esta vez Pablo Guede no colocará un equipo alternativo. De hecho, y a falta de confirmación oficial, sería bastante parecido a lo que dispuso en el partido ante Comerciantes Unidos, a excepción de uno o dos nombres.

Durante las horas de entrenamiento, Pablo Guede trabajó con mucha intensidad y se dedicó, básicamente, a hacer fútbol colocando a un equipo titular jugar contra un equipo suplente. Sin embargo, el entrenador argentino estila a confirmar quiénes arrancan el mismo día del partido.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores desde el estadio Alejandro Villanueva.

Entre los que probó estuvo Alejandro Duarte en el arco, la línea de cuatro conformada por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal como línea de cuatro. Esta sería la primera sorpresa, ya que Carbajal iría en lugar de Marco Huamán como lateral izquierdo.

En el mediocampo estará Gianfranco Chávez acompañado de dos interiores y uno de ellos será Jairo Vélez, la gran duda recae en quién será su acompañante, pues manejó las variantes de Piero Cari, el reaparecido Fernando Gaibor y, como en el partido pasado, Alan Cantero.

Jairo Vélez llegó a Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

Otra de las grandes dudas fue contar con Gaspar Gentile en lugar de Kevin Quevedo. Sin embargo, conocemos que el extremo peruano tiene más chances de arrancar. En la otra banda estuvo Eryc Castillo y como punta Paolo Guerrero. Sin embargo, una segunda sorpresa también fue probar al delantero nacional acompañado de Federico Girotti y sacrificando a un volante interior. Es decir, bajo el sistema 4-4-2.

Tal como ocurrió ante Inter Miami, Pablo Guede hizo que sus jugadores se queden hasta pasadas las 7:30 pm en Matute para que recién lleguen a cenar a su hotel de concentración una hora después. Es decir, se trata de sesiones de entrenamientos largas, ya que constan de charlas al término de los trabajos físicos.

Alianza Lima vs 2 de Mayo | Foto: AFP

“Somos David y Goliat”

”Yo sé que va a ser muy difícil porque Alianza Lima tiene a su hinchada, jugará en su casa y tiene mejor equipo que el nuestro si vemos la individualidad de cada jugador. Los valores que Alianza ha pagado por fichar son mucho más altos que los nuestros”, comentó Hugo César Romero, presidente de Dos de Mayo en diálogo con el periodista José Varela.

El equipo paraguayo llegó en horas de la mañana a Lima y quedó concentrado en un hotel de San Isidro. Más allá de algunos contratiempos que tuvieron en su travesía a Lima, pudieron llegar a tiempo para tener un buen descanso y se encuentran convencidos de que pueden hacer historia en su debut en Copa Libertadores.

“Esto va a ser como una lucha de David y Goliat. El favoritismo y la presión los tiene Alianza Lima, nosotros venimos a buscar la clasificación, a hacer historia. Somos un equipo del interior del país (Paraguay) y venimos trabajando para eso, es el sueño”, agregó Romero.

SOBRE EL AUTOR