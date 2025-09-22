Las lágrimas de Quevedo y el “Nos vamos a Chile, qué... va a pasar” de 30 mil aliancistas: Lo que no se vio de un 4-0 que calienta la revancha con la U de Chile

Era una noche para reafirmar el compromiso. Y una enorme bandera en la cima de la tribuna oriente así lo decretaba: “Siempre estuvimos, siempre estaremos”. En semanas difíciles, en las que el Alianza Lima había acumulado tres partidos consecutivos sin ganar (dos empates y una derrota), el aliancista no tuvo mejor idea que llenar Matute y alentar, cubrir las gradas del estadio y cantar, desgarrar sus gargantas y apoyar. Y al final la recompensa fue la mejor: goleada 4-0 a Comerciantes Unidos.

En la previa, un punto separaba a ambos equipos: Alianza, con 12 unidades (hoy con 15) se alejó de los cutervinos (11 pts.), aunque aún sigue muy separado del líder Universitario. Pero en el campo las diferencias fueron abismales. Los íntimos, con muchos suplentes pensando en la revancha del jueves ante U de Chile por la Sudamericana, dominó, goleó y celebró en casa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Revive la goleada de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos:

🔥RESUMEN DE LA GOLEADA BLANQUIAZUL 💙



Pedro Aquino, Kevin Quevdo, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini fueron los que anotaron en la goleada a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1… pic.twitter.com/TfVQhzmNsa — L1MAX (@L1MAX_) September 22, 2025

Con un once que podría despejar algunas dudas de cara al partido en la ciudad chilena de Coquimbo, como la elección de Alan Cantero como 9 si es que Paolo Guerrero no se recupera por completo o la inclusión de Gianfranco Chávez en la zaga defensiva ante la -absurda- expulsión de Carlos Zambrano. Ambos rindieron y le dieron respiro a un Gorosito que nuevamente vio el partido desde uno de los palcos por estar suspendido.

Pedro Aquino, que apunta a ser titular en Chile junto a Alessandro Burlamaqui, también vivió su noche especial. A los 33 minutos, un gran centro de Pablo Ceppelini le dio la oportunidad de conectar de cabeza y anotar su primer gol con camiseta aliancista. Su sonrisa, su festejo y los abrazos se los debe, en gran parte, al portero visitante Álvaro Villete, quien ayudó a que se concretara el tanto al poner sus manos tan frágiles como gelatina. “La cancha nos dificultó mucho, veníamos acostumbrados al campo sintético”, se excusaría después.

Pedro Aquino marcó su primer gol con la camiseta aliancista. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El propio Villete volvió a ser el protagonista de la alegría íntima. Y de las lágrimas de Kevin Quevedo. A los 59’, el extremo recibió al borde del área y sacó un remate que fue en diagonal pero no esquinado. Y el guardameta del cuadro cutervino no tuvo reacción para sacar el disparo.

Mientras Villete miraba el césped de Matute y maldecía su suerte, Quevedo gritaba al cielo su gol. Y luego levantaba el lado derecho de su short para dejar ver el gran tatuaje en honor a su pequeña hija. Kevin, como pocas veces, se emocionó en su festejo, besando en reiteradas ocasiones la imagen tatuada en su pierna derecha. Por si había alguna duda de su celebración, el futbolista, a través de su Instagram, compartió historias con su hija, su “motor y motivo”.

La emotiva celebración de Kevin Quevedo a través del lente de El Comercio 1 2 3

Con el partido resuelto, Gentile (75’) y Ceppelini (78’) se encargaron de cerrar una noche de celebración y emotiva, en la que los 30 mil aliancistas no solo pidieron el ingreso de Matías Succar y exigían a sus compañeros lo habiliten para que anote su primer gol con la blanquiazul, también entonaron a viva voz el “Nos vamos a Chile, qué va a pasar” en clara alusión a la revancha contra la U de Chile en Coquimbo. Alianza, que llega con la moral al tope, buscará otra hazaña internacional más.

El plan Coquimbo

Alianza no tiene tiempo para celebrar: este martes un avión chárter despegará rumbo a Chile. En su interior, el plantel blanquiazul viajará con una misión clara, la de avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana. Para lograrlo, el equipo de Gorosito debe ganar en los 90 minutos o, en caso de mantener la paridad tras el 0-0 de la ida, definir su suerte en los penales. El duelo se disputará sin público y en un escenario distinto a la habitual localía de la U. de Chile en Santiago.

Alianza Lima goleó 4-0 a Comerciantes Unidos en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

La comitiva aliancista emprenderá su travesía dos días antes del partido de vuelta, programado para el jueves (7:30 p.m.) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, conocido como ‘El Coloso del Llano’. El vuelo incluirá únicamente a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y personal del primer equipo.

Por lo pronto, Paolo Guerrero será parte de la delegación tras perderse el duelo de ida.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.