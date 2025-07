Las lágrimas de Cari que preocupan y la diferencia de “motivación” que critica Barcos: Lo que no se vio del empate de Alianza en Matute

Es una constante este año en Matute: Alianza Lima vive entre la alegría internacional y la decepción local, convive con una irregularidad que fastidia, agota, deprime. Luego de hacer historia en la Copa Sudamericana eliminando a Gremio en Brasil, los íntimos se dejaron empatar (1-1) ante Alianza Atlético como locales, ante casi 30 mil hinchas que empezaron la tarde con ilusión y terminaron cantando en repetidas ocasiones “pongan huevos, huevos aliancistas / pongan huevos, huevos sin cesar”. Un cántico que es más una exigencia que pedido.

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Y aún no puede encontrar la cura para ese mal llamado localía. Inició el Clausura con derrota en el Cusco y en casa, y cede dos puntos, algo que ya le costó en el Apertura. En el primer torneo del año, que perdieron ante la ‘U’ por apenas un punto, los de Gorosito dejaron escapar siete unidades en casa con tres empates y una derrota. Y ahora nuevamente empieza dando ventaja, sumando apenas un punto en dos partidos tras caer en el Cusco la semana pasada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tres cambios hizo Gorosito para este partido: Burlamaqui en el medio por Zambrano (Noriega pasó a la zaga), Cari por Peña, y Barcos por Guerrero, los tres por lesión. Y al inicio no parecía funcionar, pero con el pasar de los minutos se fueron asentando, aunque nunca se hicieron dueños exclusivos del encuentro. Recién encontraron el gol al inicio del segundo tiempo con un derechazo de Guillermo Enrique (48′).

Mira el resumen del Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético por el Torneo Clausura de la Liga 1:

🔥RESUMEN DEL EMPATE EN MATUTE



Alianza Lima no pudo derrotar a Alianza Atlético de Sullana en condición de local y perdió dos puntos valiosos en la fecha 2 del Torneo Clausura. Guillermo Enrique y Agustín Graneros anotaron los goles del partido



Betano, gana una apuesta gratis… pic.twitter.com/HjWvqJn7I7 — L1MAX (@L1MAX_) July 28, 2025

Fue malo el partido de Alianza, al punto que generó la molestia del técnico Néstor Gorosito. Del pedido a Fernando Gaibor para quese haga cargo del juego a la impotencia de ver cómo su equipo no podía hilvanar jugadas en ataque.

Alianza Atlético hizo su partido, muy ordenado y alcanzó el empate en un pelotazo que encontró mal parado a la defensa blanquiazul para que Graneros defina con un sombrerito sobre Viscarra, a los 73 minutos. Para añadir más drama al momento, momentos antes del gol, Piero Cari se fue lesionado del campo, en camilla y con lágrimas en los ojos. Una preocupación más para un conjunto blanquiazul que debe resolver de manera urgente la falta de eficacia en el Clausura.

Como suele suceder en Matute cada vez que Alianza está empatando o perdiendo, el murmullo de las gradas baja como un huracán dispuesto a arrasar con todos. Y en el campo -como en el banco de suplentes- sienten la pegada. Casi nueve minutos después del gol visitante, y ante el griterío de los hinchas ubicados en la tribuna occidente, Gorosito decidió alinear doble nueve: Barcos y Succar. Y lo que vino después, en los minutos finales, fue un concierto de malos centros que no generaron nada.

El crédito de un buen papel en los torneos internacionales es amplio aún, pero el hincha aliancista cree -y exige- que su equipo debe pelear ambos frentes, evitar así el tricampeonato de un Universitario que ya ganó el Apertura y sigue sin mostrar grietas.

El abrazo de Guillermo Enrique con Gaspar Gentile tras anotar su primer gol con Alianza Lima.

La crítica de Hernán Barcos

Tiene la espalda para hablar fuerte, criticar y pedir. Hernán Barcos no ocultó su molestia por el resultado tras el partido. “Perdemos dos puntos que no deberíamos, no podemos perder puntos en casa. Hay muchas cosas por corregir. No tuvimos tanta claridad a la hora de jugar y solo queda seguir trabajando. Normalmente los rivales se meten atrás, se cierran y tienes que tener argumentos para poder romper esas líneas y hoy nos faltó”, indicó a L1 Max.

“Nos duele por eso, sabemos lo que significan los puntos en casa, contra un rival que va a ser difícil en todo el año. No podemos perder más tiempo. Hay una diferencia con la Copa, es notoria, no sé si es motivación. Eso se soluciona con trabajo y con los entrenadores para que no es ayuden a ver las cosas de la misma forma”, finalizó.

El héroe en Porto Alegre no pudo seguir en racha en la Liga 1 y durante el partido se le vio incómodo con algunas jugadas que no pudo resolver. El problema de Alianza debe ser resuelto cuanto antes.

Gorosito y su postura sobre el polémico clásico

En medio de un panorama complicado, Néstor Gorosito mostró su sorpresa ante la consulta sobre la fecha elegida para jugar el clásico frente a Universitario de Deportes, que será el 24 de agosto.

“Tengo demasiados problemas con el equipo como para estar pensando en cinco fechas. Todavía falta un montón para ese partido. Yo tengo la capacidad de organizar lo mío, no de organizar torneos”, sostuvo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, desde Universitario, a través de su director deportivo Álvaro Barco, se quejaron de la fecha pactada porque tendrán tres días de descanso tras su visita a Palmeiras por el duelo de vuelta de la Copa Libertadores, mientras que Alianza descansará cuatro días (visitará a Universidad Católica de Quito el miércoles 20).

*********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.