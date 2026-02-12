Las malas decisiones para un papelón continental: ¿Quienes son los responsables directos de la eliminación ante un debutante en la Copa?

Hay cosas que se explican solo con saber que es Alianza el protagonista. Hay noches que son amargas porque dependen del cuadro blanquiazul y más si se trata de la Copa Libertadores. El cuadro íntimo quedó fuera de la Copa Libertadores apenas en la Fase 1 tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo (había perdido 1-0 en la ida), con lo que la campaña internacional finalizó con solo dos partidos.

Sí, este Alianza que realizó millonarias contrataciones –pagó más de un millón de dólares por Girotti, compró el pase de Eryc Castillo y Cantero y repatrió a jugadores como Advíncula y Ramos– no pudo ante un 2 de Mayo que juega su primera Libertadores en la historia. Porque en la Copa los nombres pasan a segundo plano y se gana con el corazón cuando el fútbol no alcanza. Y Alianza no tuvo nada.

Solo cuando se animó a hacer cosas distintas, se obtuvieron resultados. Un remate de zurda de Advíncula pegó en la mano de un defensor para el penal que falló Alianza. Y un derechazo del lateral permitió el gol para abrir el marcador. Sin embargo, tener un equipo descompensado, sin hombres por el medio, hizo que el cuadro paraguayo encontrara espacios y así llegó a un penal para igualar.

Y 2 de Mayo dio una cátedra de cómo se juega la Copa. Con la sangre caliente, corriendo todo el tiempo, friccionando y, sobre todo, con más cabeza que los locales.

Los responsables

Lo que mal empieza acaba como Alianza. Porque las decisiones de Pablo Guede siguen haciendo de Alianza un equipo sin ideas. Se pensó en un equipo ofensivo, pero decidió colocar a Girotti detrás de Guerrero, fuera del área. Estaba obligado a ganar y coloca a Vélez muy retrasado, a 70 metros del área rival. Y pese a las variantes, no hizo pie el equipo en su propio estadio.

Alianza había sobrevivido a los dos primeros partidos de la Liga 1: gol sobre la hora de Cantero ante Huancayo y penal de VAR para el triunfo ante Comerciantes. Pero en fútbol no tuvo las mejores sensaciones. El pensamiento de Guede de ir al ataque hace que los íntimos sean más verticales y con ello pierden ideas y se olvidan de la elaboración.

Pablo Guede llegó este año al cuadro íntimo. (Foto: GEC)

Y cuando quiso replantear, siguió con los dos atacantes arriba, pero sin un conductor de juego. Lo intentó con Gaibor, pero el desorden ya estaba instalado. Y peor, en los minutos finales se quedó sin marca, y 2 de Mayo tuvo libertad para manejar el balón en campo íntimo.

“Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol”, aseguró Guede, en una conferencia a la que no todos los hombres de prensa pudieron ingresar.

Jairo Vélez jugó muy retrasado y sus pases fueron más con defensores que con atacantes.

Federico Girotti llegó para ser el ‘9′ que pelee el puesto a Guerrero y anoche de los 28 toques que realizó solo hizo dos dentro del área. Su única jugada destacada fue un pivoteo para Paolo que el atacante erró. Y se quedó sin alma de delantero, porque apenas intentó con dos remates.

Trece pérdidas de balón tuvo el atacante argentino, por eso fue el primero en salir del campo cuando se necesitaban nuevas ideas en la segunda parte.

Girotti llegó como 9 pero hasta ahora no juega en ese puesto. (Foto: GEC)

Los puntos indican dónde Girotti tocó el balón

También hay decisiones que los mismos jugadores deben asumir. Porque solo Paolo Guerrero sabe por qué no pateó el penal sobre el final del primer tiempo –había marcado ante Huancayo y Comerciantes desde los doce pasos– y esta vez se lo dejó a Eryc, quien lo erró. Y desde ahí, todo fue cuesta arriba para Alianza. Y volvió a hacer todo mal.

“Tenía confianza”, así resumió la decisión de ejecutar el disparo. El técnico Guede explicó que en los entrenamientos el ecuatoriano había convertido sin problemas, por lo que permitió que el extremo se encargue de ello.

Paolo Guerrero decidió no ejecutar el penal. (Foto: GEC)

La hinchada coreó contra los jugadores y directivos. Franco Navarro es uno de los señalados por los fichajes de la temporada. Si bien hubo mala suerte con la lesión de Esteban Pavez, el fichaje de Girotti está en tela de juicio por el rendimiento del argentino, y aún se cuestiona la presencia de Pedro Aquino en el plantel. Esta temporada no ha sumado minutos en ninguno de los cuarto encuentros oficiales.

Alianza ya tiene a sus siete cupos de extranjeros copados. Se sabe que Pavez estará de baja por lo menos un mes, mientras que el portero Guillermo Viscarra estaría más tiempo fuera.

Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

No se entiende lo que busca Alianza. Hace solo 12 meses iniciaba una de sus mejores campañas internacionales (llegó a jugar 18 partidos) con una oncena sin estrellas. Hoy, con más de tres millones de dólares invertidos en fichajes, apenas tuvo una fase y fue vergonzosa. En Juan Pedro Caballero tuvo chances para marcar y no pudo y anoche en Matute desperdició la más clara y no encontró otros caminos.

Se entiende la molestia del hincha que encaró a los futbolistas en su camino hacia el vestuario y el domingo se cumplen 125 años. ¿Con qué ánimos se puede celebrar?

