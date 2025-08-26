“Le da mucha confianza al jugador peruano y eso le beneficia”: El análisis del éxito de Gorosito en Alianza bajo la mirada de un exlíder íntimo

En 1994, Alianza Lima vivía años intensos dentro y fuera de la cancha. Entre los nombres que pasaron por Matute aquel año figura el del argentino Juan Carlos Kopriva, un mediocampista de carácter fuerte y juego aguerrido que supo ganarse un lugar en la memoria del hincha. Su paso fue breve, pero estuvo marcado por clásicos encendidos, momentos de tensión y un episodio que, para bien o para mal, quedó grabado en la historia del fútbol peruano. Tres décadas después, Kopriva analiza el éxito del cuadro íntimo de la mano de su compatriota, Néstor Gorosito.

“La verdad que complicado hacer un comentario con respecto a como veo el fútbol peruano hoy, porque si bien algunas veces puedes ver los partidos de Alianza acá por cable, uno también trabaja viendo los análisis de los rivales que va a enfrentar acá, y además, teniendo algunos negocios, no nos da el margen como que coincidan con los horarios de los partidos, seguramente, como pasa en Argentina y el resto de los países, los equipos grandes se agrandan un poco más la brecha con respecto a los equipos chicos. Pero ya te digo, sería injusto omitir una opinión desde tan lejos y no tener la oportunidad de analizar al resto de los equipos”, señaló.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El exvolante también recuerda cómo encontró el fútbol peruano en las dos etapas de su carrera en nuestro país y también analiza un poco la falta de 9 que reemplacen a un Paolo Guerrero consolidad y a Gianluca Lapadula, goleadores natos que no brillaron en esta Eliminatoria.

Juan Carlos Kopriva estuvo en Lima para la presentación de un libro de Alianza Lima en la FIL

“Evidentamente de cuando yo estuve en Alianza Lima, obviamente ha evolucionado un montón, porque a mí me tocó otro juego, primero en Cristal 90-91, era una época muy difícil para el pueblo peruano, en lineas generales por todo lo que pasaba en ese momento con el terrorismo y un montón de situaciones”, señaló sobre su paso por Sporting Cristal.

“Luego, cuando volví a Perú para fichar por Alianza, ya había cambiado el país. Recién se estaba acomodando, mejoró, pero aún no estaba tan profesionalizado como ahora. Si que han crecido los equipos, si que se han potenciado seguro con la posibilidad de jugar un Mundial a cargo de Gareca, pero ahora han sufrido nuevamente un bajón en las Eliminatorias, porque no han podido consolidar a jugadores en la parte ofensiva, que es lo mas complicado de hoy. ya que los goleadores se cotizan y ya los que marcaron esa generación como tuvo Perú, hoy no los encuentras tan fácil y eso es una realidad”, agregó ya recordando su estadía en La Victoria.

Kopriva también se refirió al brillante presente de Alianza Lima en la Copa Sudamericana de la mano de Néstor Gorosito. “En Copa Libertadores, la verdad que logró una hazaña eliminando a Boca Juniors en la Bombonera, por la calidad del rival, sobre todo, porque Boca es un equipo considerado muy copero y la verdad que eliminarlo en su cancha ha sido algo histórico para Alianza, después su participación en torneos internacionales refleja que el trabao de Gorosito es muy bueno”, indicó.

Kopriva, que conoce de cerca a Gorosito, reveló quizá uno de los secretros detrás del éxito del entrenador argentino en Matute. “Es un entrenador muy sencillo y sabe llegar al jugador, porque le da mucha confianza y eso al jugador peruano lo beneficia. Eso lo sabemos muy bien. Néstor se pone en la posición del jugador, lo alienta a que juegue de igual a igual y eso es lo que ha logrado que Alianza compita tanto en la Libertadores como ahora en la Copa Sudamericana. Seguramwnte ante Católica de Ecuador a Alianza le irá bien”, sentenció.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.