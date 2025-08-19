El 80% del pase de Erick Noriega le pertenece a Gremio. (Captura)
El 80% del pase de Erick Noriega le pertenece a Gremio. (Captura)
Redacción EC

Con maletas en mano y la ilusión a flor de piel, viajó a Porto Alegre, en Brasil, para sumarse a las filas de Gremio. Eso sí, antes de llegar a su destino y empezar una nueva etapa en su carrera, recordó su paso por y le dejó un mensaje de bienvenida a Pedro Aquino, reciente fichaje blanquiazul.

"Alianza me dio todo, desde chico me trataron de la mejor manera, siempre estuvieron ahí, tengo muchas personas que amo dentro del club y siempre voy a estar agradecido. También con la hinchada que es espectacular, es la mejor del Perú“, sostuvo Noriega, quien aseguró que sus ahora excompañeros continuarán peleando por objetivos importantes.

A pesar de que será su primera experiencia en Brasil, el ‘Samurái’ tiene las cosas claras. Ya dio el primer paso: jugar en el exterior. Ahora, le toca revalidad en la cancha por qué lo contrataron y ganarse un puesto en el conjunto de Porto Alegre.

“Desde el día uno quiero demostrar el talento que tengo, lo que he mejorado en Alianza, en Comerciantes, en San Martín, en la selección Sub 23. Quiero llegar a ocupar un puesto, quiero seguir jugando”, apuntó el volante nacional.

De igual manera, Noriega estuvo atento a las movidas en Alianza Lima para reemplazar el vacío que deja tras aceptar la oferta de Gremio. Pedro Aquino fue el elegido y el ‘Samurái’ le dejó un mensaje de bienvenida a la ‘Roca’, quien se sumará al equipo en los próximos días.

“Conozco a Pedro, llega a un equipo espectacular y desearle lo mejor a él y Alianza”, apuntó el volante. Como se sabe, Gremio solo competirá en el Brasileirao, tras quedar fuera de la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil.

