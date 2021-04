Luego del empate entre Alianza Lima y César Vallejo, el defensor del cuadro ‘Poeta’, Leandro Fleitas, tuvo una fuerte reacción contra el atacante blanquiazul, Arley Rodríguez, a quien lanzó insultos discriminatorios. Ahora, el exAlianza Lima ha explicado la razón de su reacción.

“Me parece un jugador escandaloso, maricón para jugar. Quería pelear con todos y en todo momento lo traté de calmar. Termina el partido y hablo con Barcos, Míguez y todo tranquilo, pero el tipo este en el banco seguía gritando e insultado y fue ahí que me embosqué”, indicó el defensor central en entrevista con Ovación.

Además, añadió que su intención nunca fue la de buscar pelea tras finalizar el partido: “Yo en todo momento quería separar a todos los jugadores, pero en todo momento el tipo este quería pelear con todo el mundo. Me enojé, estuvo mal gritarle lo que le grité pero no tiene nada que ver con el racismo ni nada. No quise ofender su nacionalidad, fue una discusión de partido”, mencionó.

Finalmente, Fleitas habló sobre el partido ante Alianza Lima y destacó el crecimiento del equipo de Bustos durante el encuentro: “Ellos crecieron con su juego. Para mi hicieron dos goles de casualidad. El primero lo puso Lagos al segundo palo y el segundo nuestro arquero puso mal las manos y se le escapó. Con esos dos goles Alianza, sin saber cómo, se puso arriba”, añadió.

César Vallejo marcha en la segunda posición del Grupo B con 10 unidades pero va quedando lejos del líder Sporting Cristal, que suma 15 puntos en este arranque de campeonato y es el único club con puntaje perfecto. Por su parte, Alianza Lima se ubica en la quinta posición con 6 unidades.

