¿Qué expectativas para el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima?

Veo un partido parejo como en las últimas veces que se han enfrentado. No creo que haya mucho favoritismo por ninguno de los lados. En tanto a si el resultado es determinante, no lo veo tanto así, pero va a ser importante porque, si bien no te asegura nada, sí te puede dar un pequeño colchón para lo que resta del Torneo Clausura. Más allá de eso, no creo que defina nada, todavía faltan muchas fechas.

Tú eres hincha de Alianza Lima pero te formaste y debutaste con Sporting Cristal

Claro. Mis recuerdos con Sporting Cristal son los mejores, estuve 14 años ahí. Me pagaron no solamente la formación deportiva, sino también académica. Me dieron colegio, universidad y, en general, siempre tuve mucho apoyo. Tengo mucho cariño al club porque me formó y me da pena no haberles podido dar más desde lo deportivo en relación a lo que ellos me dieron. Creo que nunca pude estar en el nivel que esperaban. Pero, más allá de ese agradecimiento, por supuesto que toda la vida he sido hincha de Alianza, incluso desde antes de ingresar a las menores de Cristal, y espero que gane este sábado.

¿Era complicado enfrentarse a Alianza Lima en esas épocas?

Cuando me tocó enfrentar a Alianza, ya sea jugando por Cristal u otro equipo, creo que han sido los partidos más emocionantes que me tocó jugar, sobre todo si eran en Matute. Los más emocionantes a excepción de cuando estaba en Alianza, claro. Si ves los partidos, todos los equipos peruanos juegan a otra cosa cuando se enfrentan a Alianza que contra la ‘U’ o Cristal, creo que es porque consideran a Alianza de otro nivel.

Sporting Cristal y Alianza Lima llegan con entrenadores relativamente nuevos, ¿crees que esto influya?

La única pequeña ventaja que tiene Sporting Cristal es que Guillermo Farré lleva un poco más de tiempo trabajando con su equipo. Mariano Soso tiene apenas una semana y es un poco difícil plasmar lo que quieres en ese tiempo. Sin embargo, en ambos equipos hay buena calidad de jugadores que pueden entender lo que el profesor quiere.

¿Qué piensas de la llegada de Mariano Soso?

Lo he enfrentado algunas veces y sé que trabaja equipos dinámicos. Conozco a Juan Manuel López, que es parte de su cuerpo técnico, y creo que es un grupo de trabajo moderno considerando que el fútbol ha ido evolucionando. Ven el fútbol bastante dinámico y es una ventaja tener un entrenador así en el torneo peruano porque puede marcar una diferencia.

Has comentado mucho sobre el arbitraje, ¿esperas que no haya polémicas este sábado?

Creo que mis tweets generan mucha polémica porque los escribo yo, no por lo que diga. Considero que todas las personas, si ven más allá de la camiseta, coincidirían conmigo. Lo que pasó en el Torneo Apertura fue vergonzoso de extremo a extremo, sobre todo en decisiones del VAR. Hubo situaciones que nadie puede negar porque están las imágenes ahí y yo escribo lo que veo. A esto se le suma lo que acaba de pasar con la Comisión de Disciplina y su falta de sanción a ciertos jugadores que creo que distorsiona todo el campeonato. Con respecto a este sábado, espero que no haya polémicas porque hay muy buenos árbitros y deben dejar en mejor lugar su profesión.

¿Crees que hay presión sobre el arbitraje?

Sí y es impresionante. Hay equipos que apenas terminan su partido, así ganen, pierdan o empaten, van y tienen declaraciones sobre los árbitros. Yo recuerdo que en mi época, cuando algún árbitro me favorecía por error, al menos me hacía el loco. Ahora los benefician y salen a la prensa a presionar árbitros para la siguiente fecha como un modus operandi y lo peor es que funciona.

¿Quién crees que llega con mejor plantel considerando las bajas sensibles?

Está parejo. La baja más sensible de Cristal sin duda alguna es Yoshimar Yotún, pero los refuerzos que ha traído también son importantes. Dentro de todo, si analizo línea por línea, creo que ambos equipos tienen jugadores de muy buen nivel. Ellos tienen a un goleador como Cauteruccio, pero nosotros tenemos a Barcos. No hay una brecha muy grande.

¿Tienes algún score para este sábado?

Alianza Lima gana 2-1 a Sporting Cristal.

Hace poco Jefferson Farfán dijo que faltaba gente identificada con Alianza Lima cerca del primer equipo, ¿qué piensas de eso?

Prefiero no referirme mucho al tema, pero puedo decir que Jefferson es una voz totalmente autorizada para hablar de Alianza Lima y creo que la administración toma las mejores decisiones para el club.

¿Qué piensas de una posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima?

Tampoco puedo responder eso (risas). Pero creo que todos los que somos hinchas hemos soñado con que Paolo vista la camiseta de Alianza Lima. Al final, yo opino como hincha pero la decisión final la tiene el mismo Paolo y la Gerencia Deportiva de Alianza para saber qué es lo mejor.

Has estado en Matute en las últimas fechas, ¿qué opinas de los cánticos de los hinchas hacia los jugadores?

Mi mensaje es el mismo que he tenido toda mi vida: es entendible el sentir del hincha, pero jamás nada está por encima del club. En Alianza Lima no nos va bien cuando estamos divididos así que lo más importante es apoyar a la institución y, una vez que termine el año, decir lo que tienes que decir. En el pleno momento cuando empieza el partido y los jugadores están en la cancha no creo que sea positivo recibir insultos de los mismos hinchas, al final el único beneficiado es la visita. Les diría que tengan paciencia a este equipo.





¿Percibes una brecha mediática más grande con Universitario en los últimos años?

Me parece que las acciones que han alimentado la separación entre Universitario y Alianza Lima no han partido de nosotros. No ha nacido de nosotros poner matones cerca de la banca de suplentes rival a insultar o cosas por el estilo. Cuando ellos fueron a Matute nosotros les pusimos un palco. Si revisamos las peleas de los últimos años podemos ver de dónde nacen. Nosotros sabemos que somos los más campeones, pero al final incluso hasta eso puede variar y nada cambia. Considero que nos sentimos grandes por la historia, por las tradiciones y por todo, porque si tú te consideras grande porque tienes más títulos, ¿quiere decir que cuando no los tengas vas a dejar de serlo? Un club como Alianza va a ser el más grande siempre.





¿Piensas en una posible final contra Universitario este año?

Ellos han ganado las últimas finales y es innegable. Creería que puede haber semifinal, pero en caso choquemos en la final, eso tampoco me quita el sueño. Si ganamos, todo bien, y si perdemos, ni modo. Es importante ganarle al clásico rival, pero siempre va a haber una revancha y creo que no nos debe atormentar tanto el tema. Este es el año de su centenario y creo que la presión la tienen ellos porque si no ganan, tendrán que esperar cien años más.

