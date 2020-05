Como muchos de nosotros, Leao Butrón aprovecha el tiempo en cuarentena para pasar tiempo de calidad al lado de sus hijas, quienes lo mantienen al tanto de las últimas tendencias en aplicaciones como redes sociales. Hace algunas semanas, el arquero de Alianza Lima fue captado por una de ellas para un video de Tik Tok y este domingo subió una captura de pantalla a su cuenta de Instagram donde se observa que las venció en el famoso juego Ludo.

El famoso juego de Ludo ha ganado popularidad en las últimas semanas ya que cuenta con una versión en Facebook y otra en aplicación, de tal forma que se presta para unir a amigos y familiares en estas épocas de confinamiento.

La imagen que compartió Leao Butrón en redes. (Captura)

En una reciente entrevista con 7novenos, el golero íntimo habló sobre el poco protagonismo que tuvo durante la temporada pasada, cuando compartía el puesto con el actual arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese.

“Nunca voy a discutir la decisión de un director técnico. Nunca tuve un mal entrenamiento y siempre di todo para jugar bien. Realmente, no entendí por qué nunca fui titular indiscutible para Pablo Bengoechea. Entiendo que estaba Pedro Gallese, que no es cualquier arquero. Sin embargo, el jugador siente cuando el entrenador te tiene o no confianza”, señaló Butrón.

Es preciso destacar que al inicio de la temporada el golero confirmó que este año iba a ‘colgar los guantes’, sin embargo, la actual situación del país y del fútbol nacional lo han hecho reconsiderar la idea y analizar la posibilidad de pasar su retiro para el siguiente año.

