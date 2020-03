Leao Butrón ha desarrollado toda su carrera en el fútbol peruano. A lo largo de los años, el experimentado porteño se ha enfrentado a delanteros complicados. El ‘1’ de Alianza Lima hizo un repaso por toda su trayectoria a través de una transmisión en vivo -en Instagram- que hizo con su hija.

El guardameta nunca tendrá un buen recuerdo de los duelos contra Eduardo Esidio, ex atacante de Universitario de Deportes. El portero aseguró que, en la época que defendió los tres palos de Sporting Cristal, siempre recibía anotaciones por parte del brasileño.

“Esidio me tenía podrido porque me hacía goles en todos los partidos cuando yo jugaba en Cristal, lo sufrí bastante. Le fue muy bien estando en Universitario de Deportes", reconoció Butrón en la dinámica conversación.

Eduardo Esidio, goleador de Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

El arquero, que también jugó torneos internacionales con clubes y la portería de la selección peruana, también mencionó al oponente más difícil con el que se cruzó. “A nivel internacional me costó mucho enfrentar a Lionel Messi”, admitió.

En la misma entrevista Leao Butrón habló sobre el cariño y agradecimiento que siente por Sporting Cristal, a pesar de que ahora vista la camiseta de Alianza Lima.

“Estoy agradecido con Cristal porque el club me pagó parte de la universidad, parte del colegio, me alimentaba, me pagaba los pasajes. Siento mucho cariño y respeto, sería muy egoísta y tonto no aceptarlo. Siempre pude dejar en todos los equipos pero al único que no le pude dejar nada es a Cristal y me hubiera gustado que sea diferente”, señaló.

