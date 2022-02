Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Leao Butrón se iniciaba en el mundo del fútbol, doña Rita Gotuzzo, su madre, vaticinó a través de un deseo, lo que pasaría muchos años después: “Hijo, algún día, las cuatro tribunas de un estadio corearán tu nombre”, le susurró al oído al ‘1′ que recién estrenaba guantes. “Sí, fue hace veinte años atrás. Sucedió en Alianza Lima”, confiesa emocionado el ahora exjugador de 44 años, quien se formó en Sporting Cristal, pero hizo su corazón blanquiazul. “Siempre respetaré a Sporting Cristal, pero fui hincha de Alianza Lima toda la vida”, aclara el campeón íntimo en el 2017.

En las tardes de fútbol, con apenas ocho años, “Leito”, como lo llaman cariñosamente sus tres amores en casa: Johana (su esposa), Daniela y Antonella (sus hijas), inició el romance con Alianza Lima en la tribuna al ver cuadrado bajo los tres palos a “Caico” Gonzales. “Siempre soñaba con ser como él. También veía a ‘Pechito’ Farfán y Tomassini”, recuerda con nostalgia. Ahora, alejado del arco, festejó los 121 años de vida institucional de su querido ‘equipo del pueblo’, como un hincha más. Asegura que, algún día, volverá a Matute, y espera ver a los “compadres” Paolo Guerrero y Jefferson Farfán piloteando el ataque aliancista en la presente temporada.

—¿Cómo festejaste los 121 años de vida institucional de Alianza Lima?

Yo he pasado más aniversarios desde afuera que de adentro. Tengo 44 años, y en total he pasado diez en Alianza. Celebré un campeonato el año pasado como hincha y ahora esperando que la institución crezca, que eso es tan importante como los campeonatos.

—¿Cómo quedó el trato con los hinchas tras la campaña del 2020?

Siempre que me cruzo en la calle a un hincha de Alianza me muestra su cariño. Es señal de que algo bueno hice. Lo demás es pasajero.

—¿Qué sacrificaste por Alianza?

He podido ganar mucho más dinero en otros equipos, pero preferí estar en Alianza. El tiempo es el sacrificio que todo futbolista hace. En las lesiones, por ejemplo, nunca me operé la muñeca hace varios años, y seguí jugando. Ya no podré jugar ni siquiera fútbol amateur, pero no me arrepiento. Lo hice muy contento y entregando siempre todo.

—¿Cuántos años jugaste con la muñeca lesionada?

Desde el 2015 tuve que operarme de la muñeca. No lo hice, ahora tengo que ponerme una prótesis que me impedirá jugar algún deporte, pero lo hice con mucha pasión y cariño. Estoy agradecido con Alianza que me dio la posibilidad de jugar.

Una vida y una carrera por Alianza

—Te formaste en Sporting Cristal, pero eras hincha de Alianza. ¿Cómo se inició el romance?

Antes de ir a Cristal, yo fui al estadio y había un clásico. Al ver salir a Alianza, me hice hincha. Fue algo impensado. Era muy hincha. Tengo mucho respeto a Cristal, pero desde que tengo uso de razón soy hincha de Alianza Lima. Mi hermano mayor tenía la camiseta de Universitario, yo de Alianza, y salíamos a jugar al parque. Yo me fui de Cristal porque un día decidieron no renovarme, así que tuve que buscar mi futuro.

—¿La familia estuvo dividida por el hinchaje?

Mi papá (Ademir) y mi hermano mayor son hinchas de Universitario. Mi mamá (Rita) hincha de Alianza Lima.

—¿A quién admiraste en Alianza?

A “Caico” Gonzales. Desde muy chico soñaba con ser un arquero como él. Y de futbolistas, César Cueto.

—¿Qué jugadores te dieron la bienvenida en La Victoria?

Pepe Soto y Juan Jayo, la primera vez.

—¿Alguna anécdota?

Tengo una del técnico Gustavo Costas en Alianza. Un día se levantó, entrenábamos, y preguntó: “¿Quién ha salido anoche de su casa?”. Yo me quedé sorprendido, pues eran cinco jugadores, dos eran nuevos. Yo recién llegaba Alianza, gracias a Dios no pasó a mayores, ya que campeonamos.

—¿Qué técnico marcó más tu carrera futbolística en Alianza?

Pablo Bengoechea. Agarró al club en una situación muy difícil y supo sacarlo adelante. Tenía buena comunión con los jugadores. Mostraba mucho su respeto.

—¿Pablo Bengoechea renunció a Alianza por los temas extradeportivos?

Se tuvo que ir por estar incómodo. Lástima, ya que de ahí todo fue de mal en peor. Todos tienen que asumir su responsabilidad. Algunos hinchas quieren responsabilizar a algunos (futbolistas), pero lo hacen más de forma pasional que con inteligencia. Hay que dejar que hablen, el tiempo pone las cosas en su lugar.

Leao y el hincha

—El hincha no perdona…

La gente puede hablar todo lo que quiera, pero nunca sabrá lo que pasó adentro. Yo me quedo muy tranquilo con mi conciencia. Si volviera al 2020, haría lo mismo. No cambiaría nada. Me di integro. Me comporté bien con la institución y con mis compañeros. La gente olvida que, en el 2020, fui uno de los mejores arqueros de la Copa Libertadores, eso fue dicho por la Conmebol. En el torneo local, jugué muy poco, por decisiones técnicas y las respetaba. No me digan a mí que hice las cosas mal. El fútbol es un deporte de conjunto . Al final todos saben la responsabilidad de cada uno.

—¿Cuántas veces jugaste infiltrado por Alianza?

Sí, he jugado varias veces lesionado, pero fue responsabilidad mía. Yo decidía. Al igual que jugué con mi muñeca mal, sin operar, pero también fue decisión mía. No puedo responsabilizar a nadie. Lo digo por ser una realidad, la gente no sabe. En el fútbol, todos creen que pueden opinar, más si son hinchas. Los que son responsables con los directivos, y en la parte deportiva, los jugadores.

—¿Qué te dio jugar por Alianza?

El respeto de la gente. Después del 2020; la gente en redes sociales creó un psicosocial. Muchos se comen el cuento, pero fueron minoría. Alianza hizo que la mayoría de gente me respete, de la ‘U’, de Cristal, y casi todos los peruanos.

Sobre Gallese y el presente

—¿Por qué crearon que tenías un ‘cortocircuito’ con Pedro Gallese?

La ignorancia es atrevida. Hay gente que habla, una minoría en redes sociales, que tenía problemas con Pedro. Después que me peleé con Pablo Bengoechea, también con Miguel Ángel Russo. Todo era mentira. Le puedes preguntar a ellos. Ahí se cae toda la mentira que crearon unos pocos en redes sociales. No tienen vida y llenan ese vacío en redes sociales. Algún día voy a regresar a Matute, como hincha. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Quieran o no, a mí me van a recordar toda la vida.

—Debut soñado de Benavente con un golazo a estadio lleno en Matute.

Aportará mucho. Alianza ha armado un buen equipo, y tienen la responsabilidad de luchar el campeonato, como siempre.

—¿Qué te parece la regularidad de Ángelo Campos que lo llevó a la selección?

Cuando Ángelo llegó a Alianza, decían que Steven Rivadeneyra iba hacer indiscutible, pero estaba muy parejo. Será un año de consolidación. Tienen un futuro hermoso.

—¿Qué opinas del posible regreso de Paolo Guerrero?

Sería buenísimo verlo junto a Jefferson Farfán. Yo creo que se puede dar, ya depende de Paolo Guerrero.

