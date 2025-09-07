Leao Butrón sobre suspensiones contra Alianza Lima: “Se confirma la devolución de favores” | VIDEO

Fuerte y claro. Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima, cuestionó a la Comisión Disciplinaria de la FPF tras imponer sanciones contra Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Carlos Zambrano por lo acontecido en el clásico pasado ante Universitario de Deportes.

Mediante un video en redes sociales al usuario Raúl Chávez, respondió con todo: “¿Cuál es el código de estar filmando a tus rivales para ver qué hacen y después llorar y pedir suspender? Si van a suspender por un gesto de un jugador saliendo del estadio, ¿por qué no suspenden también el estadio que te llena de insultos y escupitajos?“.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Alianza Lima y Universitario fueron sancionados por Comisión Disciplinaria. (Foto: Liga 1)

Butrón también afirmó que desde hace algunos años las decisiones en la FPF van direccionadas. “Pero no va a pasar, porque las equivocaciones vienen siendo repetitivas hace algunos años, tanto en el VAR, en el campo con el arbitraje, en la Comisión de Justicia y siempre va para el mismo lado. No lo digo yo, véanlo ustedes”, comentó.

Asimismo, el exarquero le dejó un dardo a Universitario. “Lo que está pasando en el Perú es obvio. Y se confirma la devolución de favores. Me deja mucho que desear quién está en la Comisión de Justicia y a qué se dedica ¿Tiene experiencia? Que tenga un poquito de vergüenza", apuntó.

Como se sabe, Gorosito recibió un castigo de seis fechas; Garcés, cuatro jornadas; y Zambrano solo dos. Las sanciones empiezan a partir del siguiente partido.

Leao Butron: "Cual es el código de estar filmando a tus rivales para ver qué hacen y después llorar y pedir suspender. Si van a suspender por hacer un gesto a un jugador saliendo del estadio,por qué no suspenden también el estadio? Se confirma la devolución de favores". pic.twitter.com/paABgw3sTd — Raúl Chávez (@raulchavezpa) September 7, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.