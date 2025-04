Año a año, Alianza Lima cuenta con una pesadilla recurrente: no tener a todo su plantel a disposición para disputar paralelamente la Copa Libertadores y la Liga 1. Si bien casi siempre se debió a lesiones, esta vez tiene el factor adicional de los suspendidos considerando que vienen de jugar fase preliminar. Frente a este panorama, Néstor Gorosito deberá echar mano de juveniles e, incluso, cambiar el sistema de línea de cuatro con el que ha venido jugando. Repasemos aquí quiénes son las ausencias, cómo afectarán según su posición y quiénes son las principales opciones de reemplazo.

Alianza Lima en Copa Libertadores. / ERNESTO BENAVIDES

Ausencias en Alianza Lima

Si pensamos en el partido de este jueves ante Sao Paulo en Brasil por la Copa Libertadores, la conclusión es que Alianza Lima tiene seis bajas en total: tres por lesión y tres por suspensión.

Los lesionados son Pablo Ceppelini (desgarro), Alan Cantero (desgarro) y Jean Pierre Archimbaud (fractura en el codo). En tanto a los suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas están Guillermo Enrique, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Sin embargo, habría que hacer la salvedad de que una vez que Ceppelini se recupere -en dos o tres semanas-, tampoco podrá disputar el resto de partidos a nivel internacional por la reciente suspensión de cuatro meses debido a un presunto acto discriminatorio en La Bombonera.

Si hablamos de la Liga 1, cabe recordar que el lunes 14 de abril tendrán la visita a Deportivo Garcilaso en Cusco. Para dicho encuentro no podrán estar los tres lesionados: Cantero, Ceppelini y Archimbaud; pero sí el resto del plantel en caso regresen intactos de Brasil. En este contexto, cabe analizar cuáles son las opciones para medirse ante Sao Paulo y cuánto podría variar respecto a la visita en Cusco.

Néstor Gorosito en Alianza Lima.

El reto Sao Paulo

Al tener seis bajas y considerando quién la dificultad del rival en cuestión, Néstor Gorosito ha decidido hacer algo inédito: cambiar su sistema de juego. Desde que llegó a La Victoria, el entrenador argentino ha sido conservador respecto a jugar con línea de cuatro, tres volantes, dos extremos y un centrodelantero. Sin embargo, esta vez deberá experimentar y también echar mano de algunos juveniles.

Según pudo conocer El Comercio, el once que dispondría Gorosito sería con Guillermo Viscarra en el arco, línea de cinco con Erick Noriega, Brian Arias, Nicolás Amasifuén, Marcos Huamán y Ricardo Lagos; en el mediocampo estaría Jesús Castillo con Pablo Lavandeira y el tridente de ataque sería Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. 5-4-1.

La gran reacomodación estaría del lado de Erick Noriega, quien suele jugar de volante central, pero también lo ha hecho de zaguero y esta será su primera vez como lateral-volante por derecha. La línea de tres zagueros estará conformada por Brian Arias, Nicolás Amasifuén y Marcos Huamán, quienes no han sido habituales titulares en el torneo, mientras que como lateral-volante por izquierda se apuesta por Ricardo Lagos en lugar de Miguel Trauco, esto seguramente considerando su mejor presente físico, aunque no técnico.

Jugadores Partidos Titular Erick Noriega 5 (Liga 1)

6 (Libertadores) 11 Brian Arias 1 (ante ADT) 1 Nicolás Amasifuén 1 (ante ADT) 1 Marcos Huamán 3 (Sporting Cristal, Ayacucho FC, ADT)

1 (Deportes Iquique) 3 (Liga 1) Ricardo Lagos 7 (Liga 1)

4 (Libertadores) 5 (Liga 1)

Revisando los datos detallados de cada uno de los defensores que arrancarán ante Sao Paulo, se concluye en que es Erick Noriega el único habitual titular y que incluso dos de ellos apenas suman un partido jugado en la temporada (Amasifuén y Arias). Por su parte, Huamán y Lagos, aunque con mayor experiencia, han sido titulares en 3 y 5 partidos respectivamente de los 14 partidos que ha disputado Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Una de las respuestas por las que Néstor Gorosito habría decidido cambiar de sistema no se debe únicamente a que quiere ser más defensivo y por eso cambia la línea de cuatro por la de cinco, sino que también, ante las bajas de Pablo Ceppelini y Alan Cantero (quien era el reemplazante del primero), no hay volante creativo que ocupe esa posición, ya que Fernando Gaibor es más mixto. En tal sentido, se decidió sacrificar casi obligatoriamente a un volante y apostar por un defensor más, que en este caso sería Erick Noriega para prestar solidez y experiencia, y no sea una línea de cuatro totalmente juvenil e inédita.

Visita a Cusco

Ya para la siguiente fecha de la Liga 1, Alianza Lima irá a medirse contra Deportivo Garcilaso y podrá contar con Guillermo Enrique, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Al no haber jugado ante Sao Paulo, lo más probable es que estos tres defensores arranquen y se vuelva a la línea de cuatro con miras a lo que será el partido ante Talleres en Buenos Aires el próximo 22 de abril.

Sin embargo, sí continúa el problema de las lesiones de Pablo Ceppelini, Alan Cantero y Jean Pierre Archimbaud. En ese panorama, lo más seguro es que Erick Noriega vuelva a la volante central y esté acompañado de Pablo Lavandeira y Fernando Gaibor, para luego dejar al tridente de ataque de siempre: Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos o Paolo Guerrero.