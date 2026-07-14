Por Redacción EC

En un hito sin precedentes que marca un antes y un después en la preservación de su memoria, el Club Alianza Lima, en un esfuerzo conjunto con el diario El Comercio, presenta con orgullo “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”.

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