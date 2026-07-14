En un hito sin precedentes que marca un antes y un después en la preservación de su memoria, el Club Alianza Lima, en un esfuerzo conjunto con el diario El Comercio, presenta con orgullo “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”.

Esta obra posee un valor histórico excepcional para la familia blanquiazul, al consolidarse formalmente como el segundo libro oficial editado por el club en toda su trayectoria institucional. A través de un recorrido cronológico detallado, la publicación rinde homenaje a los primeros 125 años de la institución fundada en 1901.

El nacimiento de este proyecto emblemático fue posible gracias al apoyo constante y la firme decisión de Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, quien asumió esta iniciativa como una prioridad de gestión. Bajo su liderazgo, el club ha asumido una política institucionalizada de difusión orientada a poner en valor su rica historia y su inconfundible identidad.

Portada del libro Íntimos y Eternos.

Alianza Lima y El Comercio realizaron este martes la presentación del libro en Matute. El administrador Fernando Cabada junto a Mario Cortijo, Coordinador de Proyectos de El Comercio dieron detalles de este libro.

Con este libro, la actual administración reafirma su compromiso de rescatar el patrimonio íntimo, asegurando que las raíces, las alegrías y las tradiciones aliancistas queden plasmadas en un documento oficial de altísima calidad para las futuras generaciones.

En preventa El libro Íntimos y eternos estará en preventa a partir del 16 de julio. El precio será de S/99 y para quienes lo adquieran, también podrán acceder a una suscripción digital a elcomercio.pe.

La presentación oficial del libro se realizará el 3 de agosto en el marco de la Feria de Libro de Lima.

Este proyecto demandó aproximadamente ocho meses de un minucioso trabajo multidisciplinario, en el que participaron cerca de veinte profesionales entre investigadores, periodistas, historiadores y diseñadores. La cuidadosa selección de los 125 nombres estuvo a cargo del Consejo Editorial Conmemorativo de los 125 Años del Club, el cual evaluó el legado, el contexto histórico y la representatividad de cada época. Uno de los mayores desafíos del equipo de Historia de Alianza Lima y el equipo editorial de El Comercio y Daniel San Román como editor del proyecto, consistió en la reconstrucción documental y fotográfica de las primeras décadas de la institución, recurriendo a archivos históricos y publicaciones periodísticas para validar minuciosamente cada dato.

Esta obra demuestra que, a pesar del paso de las generaciones y el cambio de los tiempos, los valores esenciales de Alianza Lima serán constantes. Con ensayos que contextualizan cada etapa deportiva y perfiles que explican la trascendencia de mitos como Alejandro Villanueva o Juan Valdivieso, “Íntimos y Eternos” se refiere como una joya editorial indispensable. Esta publicación no solo fortalece el vínculo inquebrantable entre el club, sus referentes y su fiel hinchada, sino que consolida formalmente el patrimonio cultural del equipo más emblemático del balompié peruano.