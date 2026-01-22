Messi en Lima: por qué será imposible pedirle una foto, cuándo llega y más curiosidades de su día en Matute por la Noche Blanquiazul

Lionel Messi visitará Perú para el amistoso entre Inter Miami y Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Pero no solo se trata de Messi. Inter Miami, en buena parte, es una constelación de estrellas que va desde su presidente, David Beckham -quien todavía no confirma su presencia en Perú- hasta Rodrigo De Paul o Luis Suárez. Es por eso que el operativo que rodee al equipo de Miami será de minucioso cuidado en la seguridad y, tal como fue en su última visita a Lima en enero del 2024, tratará de ser lo más breve posible.

Sound Music Entertainment confirmó que Inter Miami y Lionel Messi llegarán a Matute el 24 de enero de 2026 para la “Noche Blanquiazul”, evento central por los 125 años de Alianza Lima.

Las horas de Messi en Lima

Según pudimos conocer, en el cronograma se tiene pactado que Lionel Messi no tenga que pasar más de 40 horas en la capital. De hecho, se estima que llegue el viernes entre la tarde y la noche directamente a descansar a un conocido hotel de Miraflores donde ya habrá un grupo policial aguardando por el bus de Inter Miami.

Al día siguiente, los jugadores pasarán el día en el hotel y saldrán al promediar las 5:00 de la tarde rumbo al estadio Alejandro Villanueva para el duelo que iniciará a las 8:00 de la noche. En todo su recorrido, la policía los acompañará desde Miraflores a La Victoria y, en total, todo el despliegue incluyendo el mismo estadio será numéricamente parecido al que lo custodió en su visita al Estadio Monumental en enero del 2024: 300 policías.

El Inter Miami, teniendo a Lionel Messi como máxima figura, espera proclamarse campeón en el Chase Stadium. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

Al término del partido todavía no se tiene confirmado que Lionel Messi o alguno de sus compañeros haga declaraciones a la prensa. De hecho, esta gestión y decisión no pasa por el área de comunicaciones de Alianza Lima, sino por la productora encargada del espectáculo.

Una vez que regresen al hotel, pasarán un par de horas y saldrán rumbo al aeropuerto para viajar rumbo a Miami, lo que hace un total de entre 30 y 40 horas de estadía en la ciudad. El tiempo todavía no es exacto debido a que no se tienen confirmados los horarios de arribo ni de salida del equipo rosado.

Por otro lado, a diferencia de lo que fue el evento realizado junto a Universitario de Deportes en el 2024, esta vez la productora no ha gestionado ni autorizado ningún tipo de meet and greet o entrada hospitality para la Noche Blanquiazul. Es decir, no habrá oportunidad de que los aficionados puedan acercarse a la ‘Pulga’ o a sus compañeros.

Inter Miami vs. New York City EN VIVO HOY con Lionel Messi: ver transmisión del partido por una nueva jornada de la MLS desde el Citi Field. / CHRIS ARJOON

La Noche Blanquiazul

Si bien el ’plato de fondo’ es el encuentro entre Inter Miami contra Alianza Lima, el evento realmente iniciará tres horas antes, ya que habrá activaciones con el público y se hará la presentación de jugador por jugador del plantel victoriano este 2026 dirigido por Pablo Guede.

Asimismo, se ha confirmado que habrá dos artistas invitados: Wampi y Charanga Habanera animando la previa del partido. De momento, se sabe que las entradas no se han vendido en su totalidad y que, por el contrario, no han llegado ni al 50% en tribunas Oriente y Occidente, debido a esto, la productora encargada decidió ofrecer el 40% de descuento en todas las tribunas.

