Alianza Lima aseguró sus dos primeros fichajes para la temporada 2026, dando inicio a la planificación deportiva del próximo año con el objetivo de recuperar protagonismo en la Liga 1 y mejorar su desempeño internacional. La directiva íntima decidió moverse rápido en el mercado y cerró la llegada de dos futbolistas que fueron figuras en sus respectivos equipos durante el 2025, marcando una apuesta clara por el recambio y el fortalecimiento de zonas claves del campo.

El primero en estampar su firma fue Cristian Carbajal, lateral izquierdo que destacó en Sport Boys y que incluso llegó a estar en la órbita de la selección peruana por su regularidad y proyección ofensiva. Su incorporación apunta a cubrir una posición que Alianza consideró prioritaria, pues el club necesitaba un jugador con recorrido, velocidad y capacidad para sumarse al ataque sin descuidar la marca. Su rendimiento en el cuadro rosado lo posicionó como uno de los defensores más consistentes del campeonato, lo que terminó por convencer al comando técnico íntimo.

El segundo refuerzo proviene de Sporting Cristal, club desde el cual llega un jugador que tuvo continuidad y buenas actuaciones durante el 2025. Aunque su nombre no fue detallado en la nota original, se trata de un futbolista con perfil polivalente, capaz de desempeñarse en más de una posición del mediocampo, lo que le dará a Alianza mayor equilibrio y alternativas tácticas en una zona donde el equipo mostró irregularidad la temporada pasada. Su salida del cuadro celeste responde a un ciclo cumplido y a la oportunidad de asumir un rol más protagónico en Matute.

Con estas dos primeras incorporaciones, Alianza Lima demuestra que está decidido a conformar un plantel competitivo desde temprano, evitando improvisaciones de último momento. La hinchada blanquiazul recibió con entusiasmo los anuncios, confiando en que estos refuerzos aportarán frescura, intensidad y solidez a un equipo que buscará volver a los primeros planos en el 2026. La dirigencia, por su parte, adelantó que aún llegarán más fichajes para completar un plantel que pueda competir en todos los frentes.