Alianza Lima llegó a un acuerdo con Luis Ramos: tiempo de contrato y detalles de la operación
Alianza Lima llegó a un acuerdo con Luis Ramos: tiempo de contrato y detalles de la operación

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Luis Ramos: tiempo de contrato y detalles de la operación

sigue de compras y ya cerró a su nuevo delantero. Se trata de Luis Ramos, con quien llegó a un acuerdo para ponerse la camiseta blanquiazul y convertirse en refuerzo de cara al próximo año.

El Comercio pudo confirmar que la negociación entre Alianza Lima y Luis Ramos llegó a su etapa final. El delantero peruano de 25 años acordó un contrato por tres temporadas y está próximo a ser anunciado en las redes sociales del club.

Alianza Lima compra el 80% del pase del jugador, mientras que Cusco FC mantendrá el 20% restante. Con ello, los blanquiazules aseguran un monto importante ante una futura venta del futbolista.

Así, Luis Ramos llegará a Matute para convertirse en nuevo delantero del equipo, tras la salida de Hernán Barcos y el inminente préstamo de Matías Succar.

Ramos competirá por un lugar con Paolo Guerrero, quien es referente y capitán en Alianza Lima. No obstante, el club todavía tiene intención de sumar un atacante más.

