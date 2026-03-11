La directiva de Alianza Lima decidió presentar un reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol contra el director técnico de Melgar Juan Reynoso.

El motivo del reclamo se originó tras el final del encuentro, cuando el entrenador respondió a los abucheos de los hinchas con gestos dirigidos hacia la tribuna del estadio Alejandro Villanueva, lo que generó malestar entre los aficionados locales y encendió el debate en redes sociales.

Según el documento presentado por el club victoriano, estos actos serían considerados una provocación al público y una posible incitación a la violencia, por lo que solicitaron que se evalúe una sanción disciplinaria contra el entrenador arequipeño.

Dentro del pedido, Alianza Lima habría solicitado una suspensión mínima de cuatro fechas para Reynoso, además de una multa económica, en caso la Comisión Disciplinaria determine que existió una infracción al reglamento.

“Al demostrarse a través de los videos referidos como medios probatorios que la actitud provocativa del director técnico Juan Reynoso, pese a generar el malestar de los aficionados, es continuada e incluso dirigida frente a la tribuna de Oriente, vuestra comisión debe aplicar su criterio [...]sancionando a Juan Reynoso con mínimo cuatro (04) partidos de suspensión, además de la multa económica", señala el documento.

La decisión ahora queda en manos de las autoridades del fútbol peruano, que deberán revisar las imágenes del incidente y el informe oficial del partido para determinar si corresponde aplicar una sanción al estratega de Melgar.