Alianza Lima intenta despertar de este fulminante KO que significó el descenso. Si bien aún no se tiene claro el proyecto para el 2021 y siguen en la lucha -infructuosa hasta hoy- por permanecer en Primera bajo reclamos legales, hay cosas que tiene que tener en cuenta. El mismo Arturo Sánchez, presidente de la ADFP-Segunda, confesó que lo llamaron desde el club victoriano para conocer un poco más de lo que es el torneo.

Se anunció los fichajes de Yordy Vílchez (Cusco FC) y Yamir Oliva (San Martín), pero aún no se conoce el nombre del técnico que dirigirá las riendas del cuadro blanquiazul en la Liga 2 . Que un equipo como Alianza Lima no tenga prioridad en ello suena preocupante. Por eso, conversamos con tres técnicos que dirigieron en segunda el 2020: Jahir Butrón, campeón con Alianza Atlético, Gustavo Roverano (Chavelines) y Francisco Melgar (Coopsol) para explicar lo que necesita trabajar en Matute para este 2021.

La elección del técnico

“No creo que en el Perú no haya un técnico que no quiera dirigir a Alianza”, nos dice Gustavo Roverano. El exportero fue campeón con el cuadro íntimo en el 2001 y 2003 y los dirigió en el 2015. Ahora acumula experiencia en Segunda y si bien no quiere hablar de lo que debe tener el futuro entrenador íntimo por temas de él ser técnico también, si aconseja que lo que más se necesita es “conocer la segunda división”.

El técnico de Sport Chavelines en el 2020 -llegó a semifinales- asegura que hay que conocer “de adentro” la segunda división. “Desde el reglamento, la bolsa de Sub 20, los Sub 23, que no se puede tener muchos jugadores mayores”, y aclara que hay que conocer a los jugadores de Segunda también desde la parte futbolística ya que el juego es mucho más físico hasta la parte extradeportiva.

También para Butrón el nuevo técnico de Alianza Lima “debe conocer lo que es la Segunda. No es fácil. Hay que tener conocimiento, mucha paciencia”, nos dice, porque no son las mismas condiciones que estar en Primera.

“Los técnicos en Liga 1 y Liga 2, lo que hay que saber es lo mismo. El deporte es el mismo, pero en Liga 2 hay que manejar temas logísticos”, replica Francisco Melgar. El entrenador debe gestionar todo eso, porque los factores externos inciden mucho en el rendimiento del equipo.

El certamen

Si bien aún no se ha dado a conocer las bases de la Liga 2 2021, son doce equipos los que compiten y se espera que cada uno pueda hacerlo en sus respectivas localías, aunque por ahora ha trascendido que podría repetirse de jugar solo en Lima. Si el torneo es descentralizado, Alianza pasará penurias.

Conocer la Segunda División -para ellos- es poder gestionar los trabajos en base a los reglamentos y las condiciones. “Hay que tomar en cuenta el reglamento. El año pasado fueron tres Sub 23 en campo y un Sub 19 que tenía que cumplir 700 minutos”, nos relata Butrón. “Pero en formato largo quizás sean cuatro Sub 23, entre ellos el Sub 19 que debe cumplir dos mil minutos. Es decir, debes tener cuatro jugadores Sub 19 de buen nivel y unos doce Sub 23”, explica el técnico de Alianza Atlético. Por lo tanto, no se trata solo de armar un plantel competitivo, se trata de tener un plantel destacable, pero que cumpla con los requerimientos del reglamento.

Tanto Roverano como Butrón consideran que Alianza no debería tener problemas con los jugadores jóvenes, porque tiene buena base al respecto. Además, varios de sus juveniles han sido prestados en el último año a los equipos de segunda como Huaral y Aurich.

Francisco Melgar, técnico de Coopsol en los últimos años, también nos habla de conocer la naturaleza del torneo. “Hay que adecuarse a la Liga 2”, nos dice y ejemplifica con casos de logística -tener que viajar en buses hacia las ciudades donde se juega- hasta el hecho de los malos campos en los que se practica el fútbol. “Se puede entrenar en canchas muy buenas, pero te toca jugar en canchas malas. Hay viajes que son muy cansados y hay que gestionar eso, también”, reconoce.

Roverano sentencia esta parte de buena forma. “No solo se trata de tener buenos jugadores, hay que organizarse cuanto antes”, aconseja.

El juego

Del lado futbolístico, se ha podido ver que se juega a otras revoluciones. “A veces se gana más por empuje que con fútbol”, señala Francisco Melgar, y hasta eso se tiene que pensar en las prácticas.

“ El ritmo de juego es más friccionado, con más contacto, más golpes. Incluso es más intenso que la Liga 1 porque hay muchos jóvenes en los equipos”, asegura Jahir Butrón. Durante el 2020 se pudo ver en las pantallas de TV todos los partidos de la Liga 2 y quedó claro esta parte.

El tema de los arbitrajes también es algo a tener en cuenta. “Son árbitros de Liga 2 y muchas veces no son buenos y terminan perjudicándote”, advierte Melgar.

“Eso es algo que no te puede distraer”, dice por su parte Butrón, quien también señala a los árbitros.

Así es el mundo de la Liga 2, un mundo donde Alianza Lima entrará este 2021 y del que debe salir cuánto antes como su grandeza lo manda. Ya tocó fondo y se espera que no cometa los mismos errores del 2020 para que no siga cayendo más.

