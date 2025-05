Uno de ellos fue Paolo Guerrero, quien no se mostró del todo conforme ni dio declaraciones tan eufóricas como las celebraciones de algunos de sus compañeros en el vestuario ‘blanquiazul’. Sin embargo, del otro lado de la balanza, cabe precisar que esta clasificación implica un incremento del ingreso económico que viene sumando desde que empezó a disputar la fase previa y fase de grupos de la Copa Libertadores.

El referente de Alianza Lima fue una de las figuras del empate ante Libertad en Paraguay, en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores. (Foto: AFP) / DANIEL DUARTE

La desazón de Guerrero

Al final del partido ante Talleres en Córdoba por la penúltima fecha de la fase de grupos, había un malestar generalizado en Alianza Lima por haberse quedado sin chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, pero sobre todo en Paolo Guerrero por haber fallado el penal que pudo significar el descuento de 2-1 antes del entretiempo.

Si bien nada determina que la derrota igual se hubiera podido dar; sin duda para una mente tan competitiva como la del delantero nacional fue una situación difícil errar desde los doce pasos. Ya al término del encuentro, los ‘íntimos’ se pusieron como objetivo clasificar a la Copa Sudamericana y no despedirse de un torneo internacional en primera ronda de fase de grupos, algo que no ocurría hace quince años.

Sin embargo, más allá de que este tarea fue cumplida el último martes ante Libertad, fue Guerrero quien dejó en claro que no estaba del todo conforme por no haber logrado el plan inicial y que tanto esfuerzo les costó como equipo al clasificarse en fase previa.

“El objetivo era clasificar a octavos de final, infelizmente no conseguimos lo que habíamos planeado luego de clasificar a la Copa Libertadores y nos llevamos el premio consuelo que es clasificar a la Copa Sudamericana. Ahora queda trabajar para hacer una gran campaña ahí, creo que el equipo puede”, indicó Guerrero a El Comercio una vez acabado el partido en Asunción.

Asimismo, el delantero nacional también se refirió al hecho de volver a jugar una Copa Sudamericana, torneo del que ya ha sido campeón: “Estar en una competencia internacional siempre es lindo, así que hay que mantenernos unidos y trabajar duro. Dios quiera que a final de año podamos conseguir cosas importantes”.

Sin embargo, siguiendo con su misma postura inicial, el delantero de 41 años remarcó que lo del último martes no es necesariamente un premio: “No puedo decir que lo es porque creo que el premio al esfuerzo hubiera sido clasificar a octavos, que era el objetivo inicial. Infelizmente no se pudo, pero nos quedamos con la Sudamericana y creo que podemos hacer algo importante”, aclaró.

Alianza Lima sumó 5 puntos en la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP) / DANIEL DUARTE

El beneficio económico

Haciendo cuentas, Alianza Lima es el equipo peruano que más dinero ha obtenido este año por participación en torneos internacionales. En total, el equipo íntimo ha disputado doce encuentros y ya aseguró dos más por la ronda de eliminación de Copa Sudamericana.

Fase preliminar:

Alianza Lima Premio económico Disputar la Fase 1 (vs. Nacional) 400 mil dólares Disputar la Fase 2 (vs. Boca) 500 mil dólares Disputar la Fase 3 (vs. Iquique) 600 mil dólares Disputar la Fase de Grupos 3 millones de dólares TOTAL 4,5 millones de dólares

Fase de grupos y clasificación a Sudamericana: premio por triunfo es de 330 mil dólares.

Alianza Lima Premios Fase preliminar 1,5 millones de dólares Fase de grupos



Triunfo ante Talleres 3 millones de dólares

+ 330 mil dólares Localía Taquilla por seis partidos de local (Nacional, Boca, Iquique, Libertad, Talleres y Sao Paulo):

4 millones de dólares aproximadamente. Clasificación a Copa Sudamericana 500 mil dólares. TOTAL 5,330 millones de dólares + taquilla

Por tanto, analizando solo los premios que ha recibido por su participación y resultados en la fase previa, fase de grupos y clasificación a Copa Sudamericana, Alianza Lima ha recaudado 5,330 millones de dólares. Sin embargo, si contamos también los ingresos aproximados de taquilla por las seis veces que hizo de local (4 millones de dólares aprox.), llega a una cifra de más de 9 millones de dólares.

******

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Link:tinyurl.com/w8synnfw