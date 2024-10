La situación de Marioni:

Haciendo un balance a lo largo de la temporada, Alianza Lima no logró ninguno de los objetivos planteados a inicio de año: no ganó el Torneo Apertura, no clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores y, posiblemente, tampoco gane el Torneo Clausura. Con ese panorama, la gran conclusión sería que el club ‘íntimo’ tuvo un muy mal año deportivo y que, el no cumplirse los objetivos, fue un fracaso.

Sin embargo, en las evaluaciones que se hacen en la interna, se considera que se conformó un equipo competitivo que estuvo siempre peleando en la parte alta de la tabla y que, incluso, tuvo una mejor presentación en torneo internacional en comparación a otras temporadas. Es decir, se ve el vaso medio lleno. Pese a eso, desde la administración reconocen que debe haber autocrítica con ciertos errores que llegaron a costar caro en tanto a refuerzos, conformación de plantel y negociaciones ineficientes.

Es entonces cuando el nombre de Bruno Marioni es el primero en mencionarse al ser el Gerente Deportivo y quedar al mando del proyecto una vez que Néstor Bonillo dejó dicha responsabilidad casi al inicio de la temporada. Si bien pueden reconocerse algunos aciertos en tanto a fichajes y cómo se estructuró la planilla, también hubo polémicos refuerzos que no rindieron lo esperado.

Sin embargo, El Comercio pudo conocer que, a día de hoy y a falta de dos fechas para que culmine el torneo nacional, desde la administración de Alianza Lima se piensa ratificar a Bruno Marioni en el cargo de Gerente Deportivo y se cuenta con él para planificar el proyecto del 2025. Por tanto, dependería del exfutbolista y entrenador argentino si también desea continuar en dicho cargo.

Cabe recordar que, además de no cumplirse los principales objetivos, entre las principales polémicas que rodearon a Marioni se encuentran las contrataciones de los extranjeros como Jiovany Ramos, Cecilio Waterman y Adrián Arregui, futbolistas que no se ganaron un puesto en el once inicial y terminaron la temporada sin regularidad; el fichaje de Jeriel De Santis que duró apenas unos meses; el hecho de descartar a Carlos Zambrano y Paolo Guerrero a inicio de año y que luego sean incluidos en el plantel; las compras de Jhamir D’Arrigo y Cristian Neira, dos futbolistas que no gozan de continuidad ni son titulares; la contratación de Sebastián Rodríguez como ‘10′ y que, en la práctica, haga de volante ancla ante el bajo nivel de Arregui, entre otros.

Sebastián Rodríguez no trascendió en el mediocampo de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Los refuerzos extranjeros

A inicio de este año, ante la nacionalización de Hernán Barcos, los otros seis cupos de extranjeros fueron utilizados en Jiovany Ramos (Panamá), Cecilio Waterman (Panamá), Sebastián Rodríguez (Uruguay), Adrián Arregui (Argentina), Juan Pablo Freytes (Argentina) y Pablo Sabbag (Colombia). De todos ellos, solo el ‘Bigote’ Rodríguez y Freytes han sido quienes sumaron más minutos, ya que el resto perdió el puesto en el once titular o padeció lesiones que los marginaron del primer equipo.

El Comercio pudo conocer que, a falta de que culmine el torneo, la intención inicial es que ninguno de los futbolistas extranjeros actuales continúen en el plantel del próximo año, a excepción de Sebastián Rodríguez y Juan Pablo Freytes. En el caso del ‘Bigote’, el club tendría la intención de que el ‘Bigote’ continúe en el equipo el próximo año, pero la decisión recae en el futbolista y, según se conoce, su prioridad sería migrar al extranjero. Todavía no está definido.

En tanto a Juan Pablo Freytes, se sabe que Alianza Lima decidió comprarlo por tres temporadas más debido a que lo consideran un buen prospecto. Sin embargo, en caso llegue una buena oferta de un club del extranjero por el jugador, podría ser vendido para la siguiente temporada. Por tanto, si bien cuenta con vínculo, su permanencia tampoco es segura.

Sobre el resto de futbolistas, se haría una reestructuración en tanto a las plazas ocupadas por extranjeros y ya se viene trabajando desde el área de scouting para que el margen de error en tanto a estas elecciones se reduzcan y no se cometan algunos errores que se dieron en el presente año. A la par de que se vengan negociando dichos fichajes, también se tomarán algunas decisiones respecto a los futbolistas nacionales.

Alianza Lima venció por 2-1 a Sport Huancayo en La Victoria. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Itinerario de Alianza Lima:

Tras el último triunfo ante Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima tendrá que viajar a Cusco para medirse ante Deportivo Garcilaso este sábado 26 de octubre a partir de las 6:00 p.m., mientras que jugará la última fecha del Torneo Clausura ante Cusco FC el miércoles 30 de octubre en Matute y el horario aún está por definirse.

De acuerdo a sus propios resultados y los de Universitario de Deportes y FBC Melgar en sus respectivos partidos, el club ‘íntimo’ podrá contar contar o no con chances de forzar alguna semifinal y tentar el título nacional; sin embargo, de momento son los ‘cremas’ los que se perfilan como los posibles bicampeones nacionales.

Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"