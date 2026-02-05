Los 200 hinchas del Comando que dejaron la garganta y el llanto de Pavez, el ‘capitán’ de Guede: lo que no se vio de la derrota íntima en la Copa

A media hora del inicio del encuentro, durante el calentamiento, Esteban Pavez, el recién llegado, era el encargado de las arengas. Ante la mirada absorta de muchos de la delegación, veían al volante central chileno siendo el encargado de los gritos motivacionales. Esto considerando, sobre todo, que el encargado de llevar la cinta de capitán es, justamente, uno de los que menos habla dentro del vestuario: Renzo Garcés. Aunque sí actúa.

Al cabo de dos horas, Alianza Lima sufrió una derrota en contra 2 de Mayo en su debut por la fase prelimiar de la Copa Libertadores, un resultado amargo considerando la expectativa previa y las grandes chances que tuvo, sobre todo, en el primer tiempo.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: @Club2deMayo)

De Girotti a Guerrero

No habían pasado los dos minutos del partido para el momento en el que Federico Girotti, por primera vez, se lamentara cogiéndose la camiseta por haberse perdido una chance clara de gol. Luego de esa, vinieron cinco más durante el primer tiempo.

A diferencia de lo que fueron los partidos por pretemporada y ante Inter Miami, esta vez Federico Girotti fue considerado como titular para Pablo Guede por encima de Paolo Guerrero y de Luis Ramos -lesionado-, quienes suman cinco goles juntos en dichos encuentros. El único delantero que todavía no ’moja’ es el argentino.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

Fue quizá esa ansiedad la que lo hizo anticiparse en algunas situaciones o mandar el balón desviado. Por su parte, Pablo Guede, a diferencia de las reprendas que le conocimos con Sergio Peña o Miguel Trauco, decidió alentarlo. “Vamos, Fede”, “vamos a seguir”, le decía desde su zona técnica durante el primer tiempo. Girotti, por su parte, se levantaba la camiseta hasta el rostro y se lamentaba no haber acertado. Lo que no sabía es que sus fallas iban a costarle caro al cuadro blanquiazul al término del partido.

Por su parte, una de las novedades del encuentro fue el debut de Esteban Pavez, volante central chileno que se adjudicó el papel de líder de vestuario previo al inicio del encuentro. Con mucha motivación hacia sus compañeros, el cercano amigo de Arturo Vidal fue el encargado de dar las arengas.

La alegría se convirtieron en lágrimas de dolor una vez que tuvo que ser reemplazado tras sufrir un duro golpe en la rodilla derecha. El volante, frustrado por no seguir en el campo de juego, soltó un par de lágrimas de dolor y cólera por no seguir sumando minutos.

En la tribuna, casi 200 mil hinchas de Alianza Lima flamearon una banderola de Comando Sur que hicieron llegar desde Lima. Cabe recordar que, a diferencia de los que viajaron en el charter en el avión privado de Alianza Lima, hubo varios hinchas que viajaron desde Lima a Asunción y tomaron la ruta de cinco horas en ruta hacia Pedro Juan Caballero.

A esta cantidad de hinchas se le sumaron otros que ya viven en Asunción y, además, aquellos que pagaron el tour de Hospitality para viajar en el chárter del avión, estadía y entrada al estadio. Durante el partido, esos 200 hinchas victorianos se hicieron sentir con su aliento frente a los casi 15,000 mil hinchas de Dos de Mayo.

Alianza Lima tuvo un mejor primer tiempo en ataque, pero en la segunda parte apenas pudo asomarse al arco de 2 de Mayo. Foto: captura Telefe

El debut de un potrillo y Guerrero de salvador

Fueron las dos caras de la moneda. De un lado, el más joven del plantel: Jiuseppe García; y del otro, Paolo Guerrero. Ambos fueron piezas de recambio en la segunda parte del encuentro cuando todavía estaba sin goles.

Jiuseppe García, futbolista de 18 años y potrillo de Alianza Lima, tuvo su debut en el fútbol profesional en este encuentro ante Dos de Mayo, mientras que Paolo Guerrero sumó su partido 48 en Copa Libertadores.

Durante la segunda parte, el gol vino del lado de García tras una desatención colectiva de la defensa. Pablo Guede, de cuclillas, solo atinó a lamentarse en el minuto 84 tras el remate desde fuera del área.

Luego de este tanto, el equipo ‘íntimo’ se quedó sin argumentos para, al menos, tentar el empate ante el debutante equipo en Copa Libertadores. Si bien en la previa la ventaja parecía abismal desde el plantel y entrenador, finalmente Alianza Lima deberá buscar la revancha el próximo miércoles en Matute.

