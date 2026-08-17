Por Pedro Ortiz Bisso

Ya se extrañaban las pataletas de Paolo Guerrero. Había pasado buen tiempo desde su último ataque de engreimiento, así que este largo ausentismo -créanme- generaba honda preocupación.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.