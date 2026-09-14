Por Marco Quilca León

Una vez más, el rendimiento de los árbitros en la Liga 1 están bajo la lupa. Después de una fecha 9 del Torneo Clausura que tuvo a Micke Palomino como réferi del clásico que ganó Universitario ante Alianza Lima, en el que hubo polémicas, Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros, señaló que la situación ha llegado a un punto límite: “Estamos en el peor momento del arbitraje”.

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