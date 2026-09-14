Una vez más, el rendimiento de los árbitros en la Liga 1 están bajo la lupa. Después de una fecha 9 del Torneo Clausura que tuvo a Micke Palomino como réferi del clásico que ganó Universitario ante Alianza Lima, en el que hubo polémicas, Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros, señaló que la situación ha llegado a un punto límite: “Estamos en el peor momento del arbitraje”.

Reátegui, quien presidió la Conar entre enero y mayo del 2025 y actualmente analiza las decisiones arbitrales en L1 Max y el podcast “El Arranque”, conversó con El Comercio sobre la crisis que atraviesa el referato nacional, la elección de Palomino para el clásico y las razones por las que, según considera, los árbitros FIFA “no están dando la talla”. Su diagnóstico es severo y apunta más allá de quienes tienen el silbato: para el exárbitro, el problema también está en quienes dirigen y capacitan al arbitraje peruano.

Si para la CONAR, según sus audios VAR, estuvieron bien Ureta, Espinoza y Alarcón porque no salen designados?. Cachetazo a los FIFAS que dos árbitros de primera estén en el clásico y en el Callao. Éxitos para Micke Palomino y Sebastián Lozano. pic.twitter.com/yggJCzUKy8 — Winston Reátegui Vela (@WinstonReategui) September 8, 2026

—¿Estamos en la peor crisis del arbitraje peruano?

Considero que es el peor momento del arbitraje, no solamente por las actuaciones de los árbitros, sino también por la incongruencia que hay entre la CONAR, el departamento de arbitraje y lo que quieren ellos dar a conocer. Sacaron los audios VAR donde dicen de que las jugadas de (Williams) Riveros (defensor de Universitario vs Comerciantes Unidos) es penal, donde la de (Alex) Valera no es roja y muchas jugadas más. La de Juan Pablo II contra Alianza Lima no es falta. Y ponen los audios donde todo está bien. Entonces entienden que todo está bien. Entonces, pregunto, si todo está bien, ¿Por qué los árbitros involucrados en esas polémicas no salen programados para esta fecha? ¿Por qué ponen a dos árbitros de primera para los partidos más importantes de esta fecha, que es el clásico y el partido del Sport Boys ante Deportivo Garcilaso en el Callao? Ojo que son árbitros de primera y no los FIFA.

—Usted estuvo al frente de la Conar entre enero y mayo de 2025. En ese tiempo, ¿qué hizo para mejorar el arbitraje en el Perú?

En ese año lo que propuse fue innovar a los árbitros, darle oportunidad a los árbitros jóvenes. Por eso es que el primer clásico del fútbol peruano, que fue en abril, le di la oportunidad a Daniel Ureta, porque entendía que en ese momento había que darle oportunidad a todos los árbitros. Propuse, también, la difusión de los audios VAR que se vinieron dando a conocer. Lo que buscaba era transparentar todo, lo bueno y lo malo, como tiene que ser. Así como hay que premiar a los árbitros en situaciones que ellos acierten, también hay que decir cuando se equivoquen porque son seres humanos. De ahí solicité el cambio de directorio de Conar ante el directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Y al que terminaron sacando fue a mí.

—No hubo cambio de directorio de Conar

En cinco meses no pude hacer mucho. Quería proponer la profesionalización del arbitraje, cosa que hasta ahora no se da. Los árbitros siguen siendo amateurs. Estamos en el peor momento del arbitraje.

—¿Cuál es la raíz del problema?

Creo que las personas que están a cargo del departamento de arbitraje, el responsable del VAR, no están capacitados para el cargo. Son buenas personas, pero yo no quiero buenas personas para un cargo. Yo quiero personas que asuman su responsabilidad y que lo hagan bien. Y lamentablemente no ha sido así. Cuando dejé el cargo, dejaron como presidente de la CONAR al señor Víctor Hugo Carrillo, que hoy, durante todo el 2026, ha sido jefe del departamento de arbitraje. Está el señor Johnny Bossio de responsable del departamento del VAR y vemos ahora que el VAR de verdad deja mucho que desear. De verdad creo que estoy siendo muy educado todavía por las cosas que pasan en el arbitraje. Entonces, hay que entender que es una responsabilidad también de ellos, no solamente de los árbitros. Ahora los árbitros en su conjunto tienen que tener una preparación adecuada y no la están teniendo. Por eso digo que el arbitraje tiene que entrar en una reestructuración desde arriba, no solamente por los árbitros. Sería muy fácil decir: los árbitros FIFA se van, vamos a hacer una reestructuración y los responsables, los que manejan el arbitraje, los que tienen que dar la capacitación a los árbitros para que hagan un mejor trabajo, ¿se quedan? Entonces la pita siempre se va a romper por el lado más débil y no es así. Si queremos hacer una reestructuración real, tenemos que poner a un directorio de CONAR fuerte, de puros gestores, gente que sabe de administración, de planificación, de organización, y al jefe del departamento de arbitraje con la parte técnica de las reglas de juego y las consideraciones que se dan hoy a los árbitros.

—Cuando estuviste de presidente de la Conar señalaste en conferencia de prensa que los clubes, si desean, pueden pedir terna extranjera. ¿Es esa una solución? ¿Son los clubes los que asumirían esos gastos?

Siempre existe la alternativa de que puedan solicitar árbitros extranjeros. Pero también hay que entender que el requerimiento de los árbitros extranjeros es porque lamentablemente los árbitros nacionales no están dando la talla y los costos los van a asumir siempre los equipos que solicitan el requerimiento. Pero tienen que ser de todos: de VAR, de los árbitros en cancha, del cuarto oficial. Y ese es un requerimiento que tiene que tener el visto bueno de la Liga de Fútbol Profesional porque no es una situación sencilla.

—¿Qué tan costoso sería eso?

El costo para traer en un partido una terna internacional es costoso porque no solamente son los honorarios de todos, son los pasajes, viáticos. Es una suma bastante considerable. Pero más allá de eso, creo que nos debemos preocupar más en darle la capacitación a nuestros árbitros. Lamentablemente hay que decirlo: los que están al mando del arbitraje no están capacitados.

—¿Por qué el VAR genera tantas polémicas en el Perú? ¿Es una cuestión de capacidad o de herramientas?

El tema del VAR, como el arbitraje, considero que es un tema de capacidad. Los árbitros hoy no están capacitados ni para conducir el partido ni para estar en el VAR. Lamentablemente es así. Las personas que están al mando de la capacitación no están a la altura. Al jefe del departamento de arbitraje nadie le hace caso. Al responsable del VAR tampoco. Entonces, bajo esos parámetros no se puede avanzar. No hay una línea de trabajo que podamos nosotros decir “esta es la línea de trabajo que vamos a realizar”. No existe. Por eso es que se suceden error tras error.

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Winston Reategui: ¿QUIÉN SERÁ EL ÁRBITRO DEL CLÁSICO PERUANO? ENTRE MIKE PALOMINO Y SEBASTIÁN LOZANO



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—¿Somos el país sudamericano con peor arbitraje?

No lo sé. Lo único que sé es que estamos pasando un momento bastante complicado en el arbitraje peruano.

—¿Cómo vive y trabaja un árbitro en el Perú?

El arbitraje en el Perú es amateur, no es un arbitraje profesional. Quiere decir que los árbitros tienen que pagar su seguro, resolver sus temas en caso de lesiones. No es que a fin de mes ellos reciban una remuneración como lo hacen los jugadores. Un jugador de fútbol en un equipo profesional, si se lesiona, igual está tranquilo porque a fin de mes va a recibir su remuneración. En el arbitraje peruano no es así.

—¿Existe una solución ahora mismo para mejorar el arbitraje?

La solución en este año es complicada. Esperemos que los árbitros levanten su nivel. Yo propondría que para el 2027 exista una reestructuración en el arbitraje: caras nuevas, una nueva CONAR, que en la CONAR exista gente de gestión, no académica, y que la parte académica, el departamento de arbitraje y el responsable del VAR sean otras personas, no los que están ahora, porque los que están ahora han demostrado que no están a la altura. Y poner gente que hoy o el próximo año puedan dar nuevas disposiciones, como las charlas técnicas, las prácticas de campo que tienen que ser semanales para poder corregir errores, algo que ahora no se está dando. No entiendo por qué las charlas técnicas se dan cada 15 días, no lo entiendo. No hay no hay prácticas de campo. No hay prácticas de los audios VAR en las cabinas, las simulaciones. Entonces, el nuevo jefe del departamento de arbitraje y el nuevo responsable del VAR tienen que abocarse a eso, y el directorio de la CONAR tiene que hacer gestión. No necesariamente tienen que ser gestores, darles las condiciones a todos los árbitros para que desarrollen de la mejor manera su actividad: campos, psicólogos, nutricionistas, charlas técnicas todas las semanas, prácticas de campo que les den todos los elementos, todas las condiciones a los árbitros para que mejoren. Si no, vamos a caer en lo mismo, lamentablemente.

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