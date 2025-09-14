Los cánticos contra Gorosito, el drama de Archimbaud y la rabia por 4 goles en 20 minutos: la secuelas de la dolorosa derrota de Alianza en Matute

Las dos semanas de para por Eliminatorias se tradujeron en un lleno total en el estadio Alejandro Villanueva por parte del hincha que extrañaba ver a Alianza Lima. Si bien la alegría acompañó esta euforia en el minuto 8, luego de un gol de penal de Hernán Barcos, los siguientes minutos del primer tiempo resultaron ser una montaña rusa de emociones. Sin embargo el espectáculo no sería el esperado: un 4-3 en contra ante Garcilaso, que anotó cuatro goles en 20 minutos. Una derrota que pone en duda la candidatura blanquiazul al Clausura.

En el minuto 21, luego de una pérdida de la marca a Juan Diego Lojas en un balón aéreo, significó el empate de Deportivo Garcilaso y, para entonces, las discrepancias entre los jugadores íntimos se empezaron a percibir. Sergio Peña lo conversaba con Pedro Aquino y Giancarlo Chávez con Jean Pierre Archimbaud.

En el minuto 32, Archimbaud perdió la marca de Pablo Erustes y llegó el segundo gol del visitante. Miguel Trauco volteó a hablar con el volante reconvertido a central esa noche y la cara de lamento de Archimbaud era elocuente. Fue peor cuando, en el minuto 39, cometió una falta dentro del área tras un pisotón y Diego Haro determinó penal en favor de la visita. Con la conversión de Kevin Sandoval, Matute se volvió una pesadilla y los reclamos fueron a todo el equipo, pero sobre todo a ‘Lalito’.

🚨 Gianfranco Chávez pasó una tomografía y está bien. Estable. Esta noche, por precaución, pasará la noche en la clínica a la que fue llevado, pero no se trata de nada de gravedad. @dt_elcomercio — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) September 14, 2025

Las caras largas y de incredulidad llegó en el minuto 42, cuando Deportivo Garcilaso se colocó 4-1 tras un gol de Naya y se convirtió en el rival que le anota más goles a los íntimos en casa esta temporada. Por su parte, Carlos Bustos, extécnico campeón con Alianza Lima, alzó los puños y celebró con mucha emoción. Mientras que, por su parte, Néstor Gorosito, suspendido por seis fechas, se mantenía inmóvil en el palco central de Matute. Como si no lo pudiera creer.

Alianza Lima y Garcilaso se enfrentaron por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Fernando Sangama / Depor)

Ya en la previa del encuentro, Carlos Bustos había tenido un reencuentro con Hernán Barcos y Ángelo Campos, los únicos de sus dirigidos que sobrevivieron en Alianza Lima por todos estos años desde el 2021/2022 (además de Ricardo Lagos hoy fuera de lista). Los dos íntimos lo saludaron con un afectuoso abrazo.

Ya casi en la agonía del primer tiempo, para poder darle una leve esperanza al hincha íntimo que pasó de la euforia positiva al reclamo amargo y la cara larga, Fernando Gaibor sacó un remate de fuera del área que se convirtió en su segundo gol en la temporada y el primero en Matute. Hernán Barcos, hoy capitán, se dedicó a repartir gritos a sus compañeros a modo de motivación, sobre todo a Eryc Castillo y Alan Cantero, sus dos extremos.

Ya en el segundo tiempo, la tribuna se quedó con la esperanza del gol de Fernando Gaibor al final del primer tiempo y empujaban al equipo a que busquen el empate o el triunfo.

Por su parte, Gorosito, desde su lugar, coordinó con Gustavo Zapata el hecho de los cambios ultra ofensivos incluso si esto implicaba sacrificar la marca. Sacó a Pedro Aquino y metió a Pablo Ceppelini y, después, a Gaspar Gentile, Piero Cari, Paolo Guerrero y Matías Succar. Alianza Lima se mostró ultra ofensivo y Matute vivió los últimos 30 minutos de pie.

Por su parte, Gianfranco Chávez fue uno de los jugadores que dejó preocupados a la delegación de Alianza Lima ya que, luego de sufrir un impacto en la cabeza y negarse a salir del campo, fue casi obligado a hacerlo y minutos después fue llevado en ambulancia a una clínica cercana.

El gol de penal de Peña en el minuto 74 avivó las cuatro tribunas y tras el pitazo final se escuchó el reclamo de Comando Sur: “O le le, o la la, queremos jugadores que quieran campeonar”.

