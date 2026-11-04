Alianza Lima no tendrá esta vez el apoyo de su gente en el estadio. Los Chankas anunció que el partido de este domingo 8 de noviembre ante los blanquiazules, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura, será solo con hinchada local.

“[...] El encuentro frente a Alianza Lima, programado para el domingo 8 de noviembre, a la 1:00 p. m., en el Estadio Los Chankas, se disputará únicamente con hinchada local, con el objetivo de preservar la seguridad de todos los asistentes”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, Los Chankas pidió a sus aficionados asistir al estadio con la camiseta del club y alentar a los jugadores durante el partido. “Solicitamos no ingresar con camisetas, banderolas ni instrumentos alusivos al equipo visitante, a fin de evitar restricciones al momento del ingreso”, añadió.

De igual manera, el club pidió la máxima difusión posible para que el mensaje llegue a todos sus hinchas y se pueda vivir una jornada sin inconvenientes. “Agradecemos su comprensión y colaboración para vivir una jornada deportiva con orden, respeto y seguridad”, comentó.

Como se sabe, en el partido por el Torneo Apertura, Alianza Lima no permitió el ingreso de la hinchada de Los Chankas a Matute. Eso generó fastidio entre los aficionados de Andahuaylas, quienes esperaban alentar a su equipo en el recinto victoriano. Hoy, el club tomó la misma medida y solo se jugará con hinchas locales.

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