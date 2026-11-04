¡Atención, Alianza Lima! Los Chankas anuncia que el partido de este domingo será solo con hinchas locales (Foto: Los Chankas)
¡Atención, Alianza Lima! Los Chankas anuncia que el partido de este domingo será solo con hinchas locales (Foto: Los Chankas)
Por Redacción EC

Alianza Lima no tendrá esta vez el apoyo de su gente en el estadio. Los Chankas anunció que el partido de este domingo 8 de noviembre ante los blanquiazules, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura, será solo con hinchada local.

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