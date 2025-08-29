Los ‘códigos’ en el fútbol peruano y por qué el caso Valera - Barcos desnuda un pacto invisible que todos defienden pero pocos cumplen

Recapitulemos

Domingo 24 de agosto, 5:40 de la tarde, estadio Monumental. Guillermo Enrique se desplaza por la banda derecha y Jesús Castillo apela a la falta para frenar al argentino. Jordi Espinoza decide tiro libre y mientras que todos se acomodan para cobrar la falta, los roces en el área culminan en un estallido entre Valera y Barcos. Uno le dice algo subido de tono y el otro reacciona en un video en el que es posible averiguar la frase con una lectura sencilla de labios.

Se dicen de todo. Como suele pasar en el fútbol.

El problema viene después. Tras el partido, Barcos arremete frente a la prensa: “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”.

Dos cosas: minimiza la trayectoria del oponente y desmerece su protagonismo apelando a un tema ajeno (la selección).

Incendiada la pradera, Valera también declara, aunque con un discurso más cauto y conciliador. “Es parte del fútbol y son cosas que pasan siempre un clásico. Ya estoy madurando sobre ese aspecto de estar..., fue una calentura del partido y creo que ahí queda ahí no, no le veo más problema”, afirma el delantero de Universitario.

Barcos asume el rol de castigador y Valera, el de víctima. Más allá de lo que pudiera haber pasado en la cancha. La imagen es tan letal como el cabezazo de Zidane a Materazzi en la final del mundo del 2006: no importa si tuvo razón o motivo justificado, la acción finalmente lo descalifica por completo.

Luego de muchos años Zidane confesaría que su reacción violenta se debió a que el italiano insultó a su hermana. Rompió los códigos.

Hernán Barcos compartió msaje en sus redes sociales (Foto: @Barcos)

¿Quién rompió los ‘códigos’ del fútbol?

El escritor argentino Juan Villoro alguna vez escribió que “el fútbol es la religión civil del mundo moderno”. Y como toda religión, también carga con sus mandamientos y secretos. En ese espacio, los códigos no solo ordenan el juego, sino que actúan como una suerte de disciplina que obliga al silencio, incluso frente a la evidencia de la confrontación. Todo queda en la cancha, dicen.

“A mí me han dicho ‘cachudo’, ‘muerto de hambre’, incluso con el Piqui Cazulo un día nos amenazamos de muerte dentro del campo, pero terminó el partido, nos abrazamos y todo quedó ahí, porque dentro del campo todos están en la misma cocina, no importa la trayectoria”, afirma el exfutbolista Reimond Manco intentando explicar cómo es que Barcos rompe los benditos ‘códigos’.

No se trata únicamente de callar; se trata de sostener una ficción: la idea de que los equipos son familias indestructibles, donde la unidad no se quiebra ni ante las tensiones más violentas.

Pero...

¿Hasta qué punto se deben guardar las formas? ¿Cuándo el silencio se convierte en cómplice del exceso y no en garante del respeto? El ‘código’ dice que no se expone al compañero, no se revela la discusión, no se lleva a la prensa el grito o el insulto.

“Para mí, Barcos rompió los códigos, porque esto queda en la cancha. Se pueden decir mil cosas, insultar, irse a las manos, empujarse, y ahí termina todo... Me parece raro, porque Barcos siempre tuvo una trayectoria impecable y resulta innecesario que salga a hablar de algún jugador”, afirma Diego Penny, otro exfutbolista que hoy es comentarista deportivo.

Marcelo Bielsa, que mucho sabe de camerino, advertía que el fútbol es un laboratorio moral: ahí se expone lo mejor y lo peor del ser humano en apenas noventa minutos.

“Estoy en esta con Alex Valera porque son clásicos, todo queda ahí siempre en el campo. Te vas a ‘put...’ siempre. A mí me han dicho peores cosas y ha quedado siempre ahí. Ahora, tirársela a los periodistas, me parece que pierde los códigos, sobre todo con un jugador de esas características”, señala Sergio Ibarra, exgoleador con larga trayectoria en el fútbol peruano y hoy conductor en Latina televisión.

El ring post Valera - Barco

Por ahora solo Fernando Cabada, gerente de Alianza Lima, ha salido en defensa de Hernán Barcos. Y no para discutir lo sucedido en la cancha, sino para protestar contra Jean Ferrari, exadministrador de Universitario y ahora gerente general de la Federación Peruana de Fútbol.

“Ese es un tema de jugadores que debería haber quedado entre jugadores, mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso. Pero, con respecto al señor Ferrari, no me gusta hablar de las personas, pero ya que me citas el nombre, voy a responder exactamente con las mismas palabras con las que él habló de Hernán (Barcos). Con mucho respeto a su trayectoria profesional, tengo que decirle al señor Ferrari que se equivoca y se equivoca de muy mala manera”, afirma Cabada.

“He jugado casi 20 años fútbol profesional, entiendo de las cosas que se dicen y se hacen dentro de la cancha. Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene, por quién es y lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que se equivoca. Se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera mantuvo cierta cordura y respeto después del partido al no dar ninguna declaración en referencia a lo que dijo Hernán”, había afirmado Ferrari un día antes.

Nadie, ningún futbolista o exfutbolista ha salido en defensa de Barcos. “Hay códigos” que lo impiden, parece.

Hernán Barcos habló sobre la discusión con Alex Valera. (Captura: GOLPERU)

Los ‘códigos’ y el fútbol peruano

En el mundo del fútbol hay ejemplos célebres sobre estos supuestos ‘códigos’ en el fútbol. Ahí está Cristiano Ronaldo, cuando en el 2022 concedió una entrevista explosiva en la que disparó contra su propio club, el Manchester United, y contra su técnico, Erik ten Hag. La afrenta fue considerada como un atentado a los códigos y no jugó más.

Messi, luego de perder la Copa América 2019 acusó públicamente a la Conmebol de corrupción. Fue un gesto político, pero también una ruptura del pacto tácito que dicta que los futbolistas no deben ir más allá de la queja ritual. “Nos faltaron al respeto”, dijo Messi, y sus palabras hicieron ruido porque transgredieron esa frontera invisible.

Pero vamos más a nuestra realidad:

Hablando de ‘códigos’, en nuestro medio dos exfutbolistas alcanzaron fama de youtubers con un programa en el que es “gracioso” exponer lo que debía quedar en privado, abrir la herida (a través de la risa, la gracia, la anécdota) frente a todos.

Por ese programa han pasado los futbolistas más reconocidos del fútbol peruano y de la selección. Todos, absolutamente todos, dejando historias reveladores y poco inocentes. El morbo, es también un deporte en el Perú, indudablemente.

“Cuando estaba en la ‘U’ había dos bandos, un grupo de extranjeros, los Grondona, los Esidio, los Ibáñez, un grupo de extranjeros que no salían así nomás, y el otro bando Cuto, Mario Gómez, el Puma, ese bando era fuerte, porque era aclamado por el hincha, y era defendido por el Puma... con ese bando del Puma no te ibas a meter, los extranjeros dicen ‘estos toman’, pero rinden... entonces, tú te puedes molestar, pero estábamos con el capitán”, narra ‘Chiquito’ Flores, quien de manera lúcida revela, sin querer, la filosofía que dicta los ‘códigos’ en el fútbol peruano.

Victor Zaferson, reconocido scout y periodista lo dice claro en un tuit: La frase “en el fútbol hay códigos” no (nunca) se cumple. Todas las repiten y no se ejecutan. La utilizan como excusa para tapar las calenturas. Muchos (ex)futbolistas peruanos tienen antecedentes de no respetar los códigos, pero critican a los demás por hacerlo. Les gusta el espectáculo.

Por lo pronto, con este incidente entre Valera y Barcos, lo que queda al descubierto no es solo la pelea, sino la fragilidad del propio pacto.

